肝癌｜曾被判定只剩3個月壽命 台灣教授抗癌十數年靠自製一飲品

根據香港衛生署與香港癌症資料統計中心的最新數據，肝癌在全港常見癌症中位列第 5，但在致命癌症排行榜上高居第 3，每年約奪走 1,300 至 1,400 條生命，約佔全港癌症死亡總人數近一成。全港每年新增約 1,700 宗肝癌病例，而男性的發病率顯著高於女性，男女性患者比例高達 3:1。患者確診的平均年齡落在 65 至 71 歲之間，但近年隨著生活型態改變，中年發病案例亦屢見不鮮。



肝臟屬於「沉默的器官」，許多患者發現病變時往往已進入晚期，整體患者的 5 年相對生存率僅約三成左右。香港醫學界普遍指出，對抗肝癌的最佳武器在於「主動預防」與「定期篩查」。

台灣教授成功抗癌 曾被判定剩3個月壽命

台北醫學大學教授韓柏檉早前在Youtube影片分享十多年前罹患肝癌、被醫生判定壽命僅剩3個月的絕境下，不僅成功抗癌，至今即使僅剩三分之一的肝臟，仍健康生活了十數年。

韓柏檉教授表示：「世界上沒有絕對的絕路，自助人助而後天助。」他強調，無論是癌症預防或治療期間，「如何提升自身免疫力」都是逆轉病情的關鍵所在。

台北醫學大學教授韓柏檉 圖片來源：Facebook@韓柏檉

逆轉肝癌6大秘訣

針對如何提升免疫力與促進身體修復，韓柏檉教授總結出抗癌的六大生活法則：

1. 遠離負面情緒：情緒對肝臟影響極大，肝最怕「抑鬱」，保持心情開朗是養肝第一步。

2. 中西醫協同治療：採取「西醫救急、中醫調理」的策略，結合雙方優勢達到最佳療效。

3. 飲用清血排毒蔬果汁：透過天然蔬果提供身體豐富的抗氧化劑與抗發炎成分。

4. 實行高比例蔬食飲食：每日兩餐以蔬食為主，確保蔬菜、水果、穀類與豆類佔飲食總量的80%，並搭配薑、蒜、橄欖油及亞麻籽油等優質油脂與調味。

5. 溫鹽水泡腳降肝火：使用溫涼水加入粗鹽泡腳，有助於舒緩壓力、擺脫負能量、降低肝火並改善睡眠品質。

6. 黃豆棒經絡拍打：每天抽空20分鐘，利用黃豆棒拍打全身經絡，促進血液與氣血循環。

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16年喝下300萬毫升！「清血排毒蔬果汁」配方大公開

在韓柏檉教授的抗癌過程中，最受矚目的莫過於他連續飲用16年、累積總量高達300萬毫升的「清血排毒蔬果汁」，其核心在於融合四大類天然食材：

蔬菜類：胡蘿蔔、甜菜根、番茄、西洋芹、香菜。

水果類：蘋果、奇異果、柑橘、檸檬。

辛香料類：薑黃粉、肉桂粉、黑胡椒粉。韓教授指出，辛香料不僅抗氧化力極強，更能中和蔬果汁的涼性。

穀豆堅果類：加入由穀類、豆類與堅果磨成的綜合粉末，補足多元營養。

韓柏檉教授特別強調，這款蔬果汁有其「黃金三寶」——胡蘿蔔、甜菜根與番茄。若初學者覺得備料繁瑣，可先從這三種蔬果入手，因為這三者所含的植化素就高達1,000多種，是達到抗發炎與抗氧化目標的核心主力。