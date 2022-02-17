糖尿病｜5分鐘檢查即可發現糖尿眼風險 避免永久喪失視力

糖尿病是香港主要的慢性疾病之一，香港每十人當中便有一人是糖尿病患者。糖尿病是慢性疾病，可影響身體多個器官，包括眼睛、腎臟、心腦血管等等，如果不能及早發現可引致嚴重併發症。其中俗稱「糖尿眼」的「糖尿病性視網膜病變」更會引致失明，是香港第二號致盲殺手。不過，現時有種只需五分鐘的人工智能快速檢測方式，可助及早發現糖尿眼的風險，能透過早期治療來避免病情惡化。



糖尿病伴隨各種慢性併發症，其中俗稱「糖尿眼」的「糖尿病性視網膜病變」更會引致失明，是香港第二號致盲殺手。（圖片：Shutterstock）

高達四成糖尿病患出現糖尿眼

根據香港糖尿聯會最近的統計顯示，現時全港約有七十多萬人患有糖尿病，即每十人當中便有一人是糖尿病患者；而國際糖尿病聯盟更估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至九十二萬人，即百份之十三人口會成為糖尿病患者。

糖尿病伴隨各種慢性併發症，有機會出現在身體不同器官，例如會因血糖長期過高引致心臟病、中風等心血管疾病；因足部周邊血管病變及神經系統病變而引致感染、潰瘍、壞疽，甚至需要截肢；而俗稱「糖尿眼」的「糖尿病性視網膜病變」就是與眼睛相關的常見糖尿病慢性併發症。

全球患有糖尿病的人士當中，出現糖尿眼的情況高達四成。糖尿病之所以會引發糖尿眼，主要是由於糖尿病會導致血糖長期偏高，引起微絲血管病變，而眼睛的視網膜又佈滿細微血管，因此糖尿病極容易影響眼睛，破壞視網膜血管，引致「糖尿上眼」。

由於糖尿病會導致血糖長期偏高，引起微絲血管病變，而眼睛的視網膜又佈滿細微血管，因此糖尿病極容易影響眼睛，破壞視網膜血管，引致「糖尿上眼」。（圖片：unsplash）

糖尿眼初期無明顯徵狀 長期病患者風險更高

糖尿眼會破壞視網膜血管，導致出血或滲漏體液等情況，視野會開始扭曲變形，後期或會出現眼矇、飛蚊、眼痛、中央視力模糊等情況，最終令視力嚴重受損，甚至失明。然而，早期的糖尿眼並沒明顯徵狀，患者的眼睛不會有異樣或異常的感覺，視力亦可能正常；直至出現以上徵狀、視覺出現問題時，很大部份已屬中晚期。屆時便為時已晚，無法再恢復所喪失的視力，最終失明。

患上糖尿眼的風險與糖尿病患病年期有關，很多糖尿眼個案都來自嚴重糖尿病。一般患上糖尿病的時間愈長，糖尿眼的風險就愈高。（圖片：jixiangjili）

患上糖尿眼的風險與糖尿病患病年期有關，很多糖尿眼個案都來自嚴重糖尿病。一般患上糖尿病的時間愈長，糖尿眼的風險就愈高。據估計，患有糖尿病達十年或以上的人士當中，約三分一人有糖尿眼；而患有糖尿病達二十年或以上的話，患糖尿眼的機率更超過三分二。另外，同時患有高血壓的糖尿病患者，糖尿眼的風險亦會增加約一成。

糖尿眼的嚴重性不可忽視，但研究指出，至少有25％的糖尿上眼病例在發現糖尿病時未被診斷。由於糖尿眼初期病徵不明顯，患者較難自行發現，因此糖尿病患者應定期接受眼科檢查，尤其是患病年期較長的高危人士。

五分鐘人工智能快速檢測 及早發現病情易受控

糖尿眼檢查可利用視網膜影像，這種方法採用人工智能技術，亦屬非侵入性。檢查過程不會造成痛楚或創傷。莊柏醫療屯門置樂分店提供這項糖尿眼檢查，利用蔡司VISUSCOUT眼底相機，拍攝視網膜影像，再上載到VISUHEALTH平台，便完成人工智能快速檢測，過程只需五分鐘，並可即時取得報告及專業分析。

定期檢查有助及早發現糖尿眼，一般而言，病情輕微時可透過控制血壓和血糖情況來控制病情；吸煙人士則需要立即戒煙；而病情嚴重的話，視乎視力受損的嚴重程度，治療方法亦有所不同，或需要進行眼内注射、激光治療，甚至是玻璃體切除或視網膜手術。

而檢查後沒有糖尿眼的糖尿病患者，可透過控制血糖預防糖尿眼，建議把糖化血紅素（HbA1c）的指數穩定在6%至7%的水平。研究顯示，降低1%糖化血紅素指數，就可減低糖尿上眼風險約30%。

莊柏醫療於屯門置樂分店提供這項糖尿眼檢查，利用蔡司VISUSCOUT眼底相機，拍攝視網膜影像，再上載到VISUHEALTH平台，便完成人工智能快速檢測，過程只需五分鐘，並可即時取得報告及專業分析。（圖片：medilexonline）

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