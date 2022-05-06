DSE｜應考日寧溫習棄食早餐？營養師：一個早餐配搭增記憶集中力

DSE正舉行得如火如荼，不少考生每天應考都都嚴陣以待，甚至在應考當日都寧願犧牲吃早餐的時間去溫習作「最後衝刺」，然而這是否恰當？不過「三軍未動，糧草先行」，註冊營養師（澳洲）袁凱琪（Kiki）就坦言，應考當日預留時間進食早餐也許才是正確的「最後衝刺」，因為一份營養充足的早餐其實有助提升記憶力和集中力。不過，一份適合應考前進食的早餐，到底應包含甚麼營養呢？



。（資料圖片）

應考前早餐宜具備三種元素

對於應考當日的準備，Kiki強調考生應預留時間食早餐，因此早餐本身補充營養及促進新陳代謝，提升精神。同時亦可提升記憶力和集中力，讓腦部更清醒，有助促進考生應考時的思考能力和臨場應變能力，當中適合應考前進食的早餐營養配搭應包括：

．碳水化合物 + 蛋白質 + 奶類製品

．如雞蛋三文治 + 高鈣低脂牛奶



當中，碳水化合物本身為腦部主要能量來源，經足夠的攝取可令腦部思考更清晰；而蛋白質則可幫助腦部神經遞質(neurotransmitter)傳遞，可提升精神和認知能力；奶類則含有色胺酸和穀胱甘胺酸，有助認知能力和腦部抗氧化。相反，油膩、生冷、辛辣等容易導致腸胃不適或肚瀉的食物則應避免作為早餐。

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下午仍要應考 如何避免飯氣攻心？

由於部份DSE科目考試會安排在下午進行，不少考生也憂慮在吃過午飯後恐「飯氣攻心」，影響下午應考。Kiki就提醒，考生如在午餐進食過量碳水化合物和蛋白質，容易導致飯氣攻心的出現，因此考生應不宜吃過飽。同時，考生午膳後如有時間，可稍作散步或站立，有助提升新陳代謝，減少飯後的困倦感。

除應考外，考生日常在家溫習時都會吃零食減壓。Kiki亦認同指，適量的進食零食的確有助減壓，建議每天可進食不多於125卡路里的食物作零食。因此，Kiki就建議可多選一些健康食物作小食，例如水果、低脂乳酪、高纖餅乾等。這些食物含豐富營養，可幫助提升腦部能力，更加有助應考。

除了上述健康零食外，考生如想提升記憶力，Kiki亦建議不妨可多攝取以下食物：

．莓類：含有類黃酮，有助提升記憶力，如藍莓、士多啤梨等

．合桃：含有蛋白質和a-亞麻酸，有助提升腦部認知能力

．深綠色蔬菜和十字花菜：如西蘭花、菠菜、椰菜等，均含豐富維他命K，有助促進記憶力



而有助減壓的食物則包括：

．油性魚：如三文魚、鯖魚、桂花魚和黃花魚等，均含豐富Omega 3

．維他命D：可幫助減壓。除曬太陽外，亦可多進食雞蛋、魚類、蘑菇、油性魚等食物



註冊營養師（澳洲）袁凱琪（Kiki）。（受訪者提供）

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