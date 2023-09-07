用口呼吸｜長期用嘴巴呼吸影響身體健康！4要訣找回經鼻呼吸習慣

你注意過自己是用「鼻子呼吸」還是「嘴巴呼吸」嗎？觀察身邊親友不難發現，許多人是以消化器官──嘴巴進行呼吸，但其實鼻子才是正確的呼吸器官。醫師提醒，習慣使用錯誤方法呼吸可能影響身體健康。



台灣台大醫院耳鼻喉部主治醫師葉德輝表示，當人們發現嘴巴呼吸阻力較小且比較輕鬆，自然會習慣使用嘴巴呼吸。不過醫師也提醒，經口呼吸僅是暫時性替代鼻子呼吸的方式，並不是正常的呼吸通道。

長期使用嘴巴呼吸有可能衍生出3個狀況（按圖👇👇👇）

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經口呼吸除了容易使喉嚨變得乾燥之外，加上口腔並沒有呼吸粘膜可以對空氣進行過濾與調整，使這些空氣中的污染物直接吸入肺部，嚴重影響身體健康。經鼻呼吸則是空氣經鼻進入，鼻腔內黏膜的微血管及黏液能有效過濾空氣中的灰塵、細菌和病毒，黏液層更能滋潤及加溫吸入的空氣，降低吸入空氣對肺部的傷害。

掌握4要訣，找回經鼻呼吸習慣！

1. 時刻提醒自己使用鼻子呼吸

2. 呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎

3. 避免用力呼吸，穩定呼吸節奏

4. 如果鼻塞，可使用溫熱毛巾敷蓋鼻孔，以短暫緩解鼻塞現象



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長期受鼻塞困擾應諮詢專業醫師

根據台灣健保申報資料分析，2019年台灣人因過敏性疾病就醫人數約355萬人，就診率為每十萬人口15,038人，男、女性就醫人數各約為163萬人（46.0%）以及192萬人（54.0%），顯示鼻子過敏在台灣相當普遍。

至於非過敏性原因引起的鼻炎好發於20歲以上成人，在慢性鼻炎的病人身上常發現腫脹的下鼻甲黏膜，不少病人也會同時合併有鼻中隔彎曲，導致許多病人覺得鼻子被塞住而想要用嘴巴呼吸。部分兒童更因腺樣體肥大，造成長期使用嘴巴呼吸，這些問題久了就有可能衍生出以下3個狀況：

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1. 牙齒歪斜：經口呼吸時舌頭須平貼在口腔底部，久而久之舌頭抬起力量不足，口腔內肌肉受力不均衡，長期下來會導致暴牙、戽斗、齒列不正、咬合不正等問題，而咬合不正甚至會造成其它器官疾病。

2. 增加呼吸道感染風險：經口呼吸無法像鼻子呼吸那樣能有效過濾空氣中有害物質，因此較易引起呼吸道感染，特別是幼童容易造成扁桃腺增生的情況。

3. 減低呼吸效率：鼻子有過濾、加溫、加濕、抗菌等功用，倘若改用嘴巴呼吸，就會失去鼻子保護的功能。並因為血液中的含氧量降低，長期下來會造成身體慢性缺氧，產生慢性疲勞的症狀。

若長期受鼻塞所困擾，應儘快尋求耳鼻喉科醫師的協助，切勿因為經口呼吸的不良習慣而衍生其他問題。

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鼻塞手術後就能快速止痛止血

鼻子過敏在香港、台灣極為普遍，台灣新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師徐英碩表示，為解決鼻塞手術造成疼痛的三大原因：傷口太大、視野局限麻藥打不周全、術後鼻填塞止血導致無法用鼻子呼吸，現在已有許多先進的手術治療方式及新式醫材可選擇，開完刀後能快速止血，讓病患可以馬上用鼻子呼吸，不會有脹痛感，也不用經歷移除鼻填塞的過程。

通常在術後觀察一下，隔日就能回歸日常生活，省去許多住院時間，因此若有相關鼻子疾病，可以放心尋求耳鼻喉科醫師的意見，由醫師進行專業的評估。

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「鼻」呼吸學問大！專業醫師教你正確呼吸 4 要訣 避免牙齒歪斜、呼吸道感染

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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