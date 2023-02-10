壓力｜研究證實呼吸影響情緒！練習腹式呼吸能改善身體壓力反應？

想要發脾氣、破口大罵時，做個深呼吸，紓緩情緒，這是許多人都有過的經驗，美國一項研究證實，呼吸會影響大腦功能，也能控制情緒，透過冥想練習「腹式呼吸」則可減輕壓力和焦慮。



美國賓州大學工程學院研究團隊以「功能性磁振造影（fMRI）」掃描因麻醉而處於休息狀態的囓齒動物之腦電波，同時使用「神經元電生理學」（測量神經系統的電性能和信號），將呼吸與扣帶皮層的神經活動聯繫起來。

結果發現，呼吸在一個大腦區域的網絡中產生作用，當受試動物呼吸時，大腦組織隨著呼吸的節奏，引發一連串動作，顯示呼吸會影響大腦功能，進而控制情緒。

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台灣台北市聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真表示，深呼吸（腹式呼吸）為改善身體壓力反應的重要技巧，可以緩解心搏過快、換氣過度等身體不適症狀，也可中斷過度擔憂的想法。

美國這項研究利用呼吸變異和大腦前扣帶皮質伽馬頻帶能量電生理訊號的相關性，發現緩慢呼吸與特定腦區的活動力有關，這也釐清了「呼吸調整情緒」的作用機轉。

詹佳真指出，只要多多練習深吸呼（腹式呼吸），就能調控特定腦部區域的活動力，讓情緒平穩，盡量不讓自己處於激動狀態中，說錯話，或是做錯事。

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台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，小時候上台演講或是參加運動比賽前，總會焦躁不安，情緒浮動，此時，大人們總會提醒「深呼吸、深吸一口氣」，多做幾次就能放輕鬆。

看似簡單的行動，卻有助於促進身心健康，愈來愈多研究證實，呼吸可以調節神經系統、降低壓力、改善焦慮和抑鬱情緒、增加活力等。戴怡君指出，只要多多練習，學習正確呼吸方法，一定能紓解壓力。

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