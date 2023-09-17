肌肉流失｜久坐、生病會流失肌肉？小心5時機營養師親授增肌秘技

大家都知道隨著年紀愈來愈大，肌肉量就會逐漸減少，但其實不只年紀增長，還有其他因素也會導致肌肉流失。



台灣營養師彭逸珊指出5個與肌肉消失有關的時機，同時分享對應的解決方法，提醒大家別讓肌肉悄悄消失。

小心肌肉流失5時機（按圖看清👇👇👇）

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1. 減重時

在做飲食控制時很容易一下子減少太多熱量，當攝取熱量未達基礎代謝率時，就很有可能流失肌肉。

解決方案：每天必須吃足基礎代謝率所需能量，優質蛋白攝取非常重要。



2. 生病時

體內正在進行防禦或修復組織的工作，需要比平時消耗更多能量，但在生病時可能胃口不佳，這時候能量消耗大於攝取，很容易使肌肉流失。

解決方案：選擇喜歡吃的食物、高營養密度的食物或是可刺激食慾的食材，例如在烹調時加入牛奶、芝士增加熱量，食用牛油果、堅果等富含油脂的食物或是使用濃縮營養品。



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3. 久坐時

現代人幾乎人人都有這個問題，久坐帶來的危害不只容易讓肌肉流失，更有可能提升慢性病的風險，增加肌肉痠痛的可能。

解決方案：安排固定運動時間、搭乘地鐵或公車時選擇站著、走樓梯取代電梯等。



4. 銀髮時

隨著年紀增長，如果沒有固定運動習慣，肌肉量每年會不知不覺的下降，身體愈來愈沒有力氣，也就是常說的肌少症。

解決方案：每周固定運動3天，每次至少60分鐘，搭配均衡飲食攝取足夠能量。



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5. 飲食不均時

當日常飲食攝取的蛋白質偏少時，就算有固定運動也沒辦法達到增肌效果。

解決方案：每餐都要吃到優質蛋白質，一般成年人可抓每餐2～3份左右。



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