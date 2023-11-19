每天都好累是氣虛還是濕氣重？中醫師教1招判斷、3種人不宜吃人參

上班族林小姐體態豐腴，平常下肢容易水腫，人也經常疲勞想睡，因為上班經常無精打采，因此仰賴咖啡、人參滋補液提神、補充體力，只是不知道為什麼，喝完卻沒有改善疲勞的效果？



中醫師表示，濕氣造成的疲勞單用補氣藥效果不佳，必須搭配少量健脾藥物，才能收效。

每天都好累、好疲倦？（按圖了解👇👇👇）

+ 6

台灣中醫師邵禹豪表示，人參原產於東北，是能夠大補元氣的名貴藥材，《本草新編》更盛讚人參乃補氣之聖藥，活人之靈苗，常常能挽救因陽氣大虛而性命垂危的病人。而林小姐主訴因工作繁忙，時常有一餐沒一餐，飲食內容還算健康，並不偏愛炸物與油膩飲食，只是每隔幾天就會和同事訂台式飲品，最近容易疲倦，人也沒精神，喝了咖啡、人參滋補液後卻不見改善。

每天都好累、好疲倦？1招判斷是氣虛還是濕氣重引起

邵禹豪說明，有時候疲勞並非陽氣虛衰所致，濕氣造成的疲勞其實也很常見，常合併身體腫、食慾變差等症狀，因此單用補氣藥反而得不到效果，必須要搭配少量健脾藥物，才能真正收效。

但該如何知道自己的疲勞是否為濕氣所致？邵禹豪指出，一個簡單的測試方法，就是透過低強度的運動來判斷，當適度流汗後精神若恢復，代表可能是濕氣造成的循環不佳，導致疲勞產生，此時只要適度運動就是恢復精神的好辦法。

相關文章：濕邪｜長年愛吃精緻澱粉導致月經延遲！中醫：5點可判斷體內濕氣👇👇👇

+ 4

建議民眾若長吃補氣藥提神，卻無法達到滿意的效果，可透過適度運動或是泡澡排汗，測試是否能改善疲勞，若有改善則很有可能是濕氣，而非氣虛。或是也可以詢問合格的中醫師進行體質檢測，搭配中藥與生活調整，更能迅速擺脫疲勞。

人參禁忌 3種人不適合服用

邵禹豪也提醒，血壓偏高、經期、感冒，都是不宜自行服用人參的時機，務必先暫停，待穩定之後再行服用，或是與中醫師討論，找到更適合體質的補藥。

相關文章：食物冷知識｜人參花旗參黨參5種參分清功效特點 清熱養血咪補錯!👇👇👇

+ 38

延伸閲讀：

乾隆皇長壽祕法「八珍糕」配1茶飲，活到89歲！2穴位改善腹瀉養好脾胃

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」