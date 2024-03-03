感冒｜外出旅遊水土不服易身體不適！中醫3妙招有效紓緩症狀

旅遊大爆發，但今年病毒肆虐，新冠和流感病毒橫行，許多旅客在旅途中不幸感冒，卻又忘記預備藥物。面對喉嚨痛、腹瀉等症狀，接下來的行程該怎麼辦呢？



台灣中醫師余雅雯教大家利用許多飯店就會提供的小物，其實就能紓緩不適的症狀，快學起來！

3個超簡單紓緩感冒妙招（按圖看清👇👇👇）

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余雅雯表示，旅途中感染病毒別擔心，其實許多旅館中的自助餐可能就藏有緩解感冒症狀的食物。以下是幾個常見症狀所對應的小妙招，幫助民眾在旅途中紓緩感冒不適：

症狀1：喉嚨痛、低燒、黃痰、黃鼻涕

余雅雯說此為初期風熱感冒，可以試試用薄荷茶，用2包的量沖泡，或是用濃鹽水漱喉，可以緩解喉嚨痛和頭痛。

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症狀2：全身發冷、清鼻水、肩頸酸痛

余雅雯表示，症狀有時甚至會包含月經痛，四肢冰冷，可以嘗試用熱紅茶加上幾片薑，熱熱辣辣地喝下去，幫助紓緩。回到房間，可以用吹風機吹熱後頸部和小腹後腰，或是泡個熱水澡，促進發汗，可減輕症狀。

症狀3：胃部不適

余雅雯加碼分享，以上症狀，都可以嘗試加熱粥、米飯，因為米飯能入胃經，可溫和地補充體力，顧護胃氣，減緩症狀惡化。

另外，余雅雯也說，除了以上方法，她自己在旅行中還會帶上針灸、刮痧溫灸器等工具，甚至在飛機上自行施針，以確保身體狀態。當然，這些都需要一定的專業知識和技能，一般旅客不宜輕易嘗試。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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最後，余雅雯提醒，出門在外，常用藥物一定要隨身攜帶，以備不時之需。如果症狀嚴重，一定要及時就醫。以上提供的僅是針對初期輕微症狀的緩解方法，切勿忽視病情，應及時妥善處理。

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