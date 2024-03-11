耳鳴｜胃腸問題、鼻子發炎可致耳鳴！中醫教1招緩解超有效

耳鳴現象是人們常見的困擾。據統計，每10位台灣人中，就有1人曾經遭受耳鳴折磨。中醫師表示，以往耳鳴被認為是老化或退化現象，但近年患者卻有年輕化趨勢，建議治療搭配生活調整，才能徹底改善不適。



台灣澄杏中醫診所中醫師張恁慈分享，曾有一名55歲女患者求醫，主訴因做生意壓力大，而且家中長輩生病需要照顧，經常睡眠不足，一天睡不到4個小時，長期下來，導致精神焦慮、緊張，甚至出現自律神經失調。

為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（按圖👇👇👇）

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最近患者還發現自己經常耳鳴，就像旁邊有蟬一樣，老是聽到唧唧聲，可是又無法確定是單側或兩側都有。患者說，曾前往耳鼻喉科和神經科檢查，醫生說耳朵和神經沒有問題，也試過吃了好幾種西藥，但症狀仍然時好時壞。

治療耳鳴須對症治療

張恁慈指出，治療耳鳴並非只專注在耳朵的狀況，而是要找出病因，對症施治。常見的耳鳴原因包括聽神經受損、鼻子發炎、胃腸問題、睡眠障礙、精神壓力與情緒變化等。

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耳鳴5大原因

1. 聽神經受損

高分貝噪音、病毒感染、中耳炎、耳毒性藥物。

2. 鼻子發炎

鼻子和耳朵有耳咽管相連，鼻子發炎或鼻塞就可能加重耳鳴。像是鼻竇炎、鼻涕倒流、過敏性鼻炎。

3. 胃腸問題

常見像胃酸倒流，胃酸可能侵襲損害耳咽管或引起無菌性中耳炎或中耳積水，出現耳鳴。

4. 睡眠障礙

7成以上耳鳴患者有睡眠困擾，特別是睡眠呼吸中止症；更年期因荷爾蒙變化，出現睡眠問題的人也常伴隨耳鳴。

5. 精神壓力與情緒變化

「神經性耳鳴」是年輕型耳鳴患者常見的原因之一，現代人工作、家庭兩頭忙，長期累積的疲勞及壓力會造成情緒起伏變化，當身體無法放鬆耳膜也是一樣，對聲音變化很敏感進而出現耳鳴。

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中醫最早在《黃帝內經》中就有相關論述「腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣。」認為元氣不足時，容易出現耳鳴。張恁慈補充，而患者剛好屬於肝火上擾、脾胃虛弱證型，因此先開立疏肝洩火、補益脾胃的藥物予以服用，並配合2至3天進行一次針灸治療。

所幸病人在服藥一段時間後，情緒變得比較穩定，精神也較好，剛好家中長輩的病情已穩定，也有請到看護一同幫忙照護，睡眠時間拉長到5～6小時，現在耳鳴症狀已大幅改善，回診後自述除非店裡生意太忙、當天太過勞累，否則已很少聽到蟬叫聲。

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