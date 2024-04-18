護膚｜皮膚乾燥暗沉？中醫3大調理對策　多吃2類食物改善皮膚問題

在中醫上，皮膚狀況不僅反映了體內氣血的流通情形，更與身體內外在的健康有著密不可分的關係。



台灣台北潤中醫診所院長艾莉絲帶大家認識中醫調理皮膚的3大面向，同時分享如何透過中藥調理、針灸療法到飲食調整等多種方式，幫助民眾從內而外改善皮膚問題。

中醫如何調理皮膚？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

膚況差原因調理角度1：氣血調理

艾莉絲指出，中醫認為皮膚的健康與體內氣血的流通有密切關係。當氣血暢通時，可以有效滋養皮膚，維持其彈性和光澤；反之，如果氣血不足，就容易出現皮膚乾燥、暗沉等問題。

中醫皮膚調理角度2：臟腑功能

皮膚問題也與五臟六腑的功能有關，艾莉絲舉例，像是脾胃功能虛弱，就可能導致皮膚問題，因此調理脾胃功能對改善皮膚狀況至關重要。

中醫皮膚調理角度3：情緒壓力

除了體內因素外，情緒不穩定、精神壓力大等外在因素同樣會影響內分泌系統，進而導致皮膚問題。因此，調理情緒也是改善皮膚問題的重要一環，這點其實與西醫的觀點也很接近。

相關文章：護膚｜夏天吹冷氣皮膚乾燥痕癢！皮膚科醫生教3步驟保濕最有效👇👇👇

+ 12

中醫如何調理皮膚？

皮膚調理方法1：中藥調理

艾莉絲表示，中醫調理皮膚最常用的方法就是中藥，透過調理體內的氣血功能，從而改善皮膚問題。常用的中藥有黃芩等，具有清熱解毒、養血活血的功效。

皮膚調理方法2：針灸療法

除了中藥之外，針灸也是調理皮膚的有效方法之一。艾莉絲解釋，針灸可以刺激穴位，調節氣血運行，有助於改善皮膚問題。針對皮膚問題，常需要針灸的穴位包括足三里、太溪等。

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化👇👇👇

+ 7

皮膚調理方法3：飲食調理

適當調整飲食結構也是改善皮膚問題不可或缺的一環。艾莉絲建議多攝取富含維他命、礦物質的食物，如新鮮蔬菜水果、瘦肉、豆類等，都有助於改善皮膚問題。

延伸閲讀：

喝咖啡會影響心臟？研究發現咖啡因風險真相！一天咖啡可以喝幾杯？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」