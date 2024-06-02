耳珠｜耳垂特徵反映心血管健康狀況？耳朵顏色異常或與4疾病相關

台灣胸腔暨重症醫師黃軒表示，外耳不僅是我們聽覺的重要器官，它還能透露出身體的秘密。



透過觀察外耳的變化，醫生能夠發現許多健康的訊息。

耳垂反映健康（按圖看清👇👇👇）

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耳垂反映心血管健康狀況

自1973年首次研究以來，Sanders T. Frank醫師開始注意到耳垂褶皺與冠狀動脈心臟病之間的關係。耳垂的形狀和厚度，可以反映出心血管健康狀況。一篇來自PubMed國際期刊的系統評論文章指出，耳垂皺褶是一種位於耳朵周圍約三分之一長度處的皮膚摺線，從耳垂前端到耳垂後下緣。其可預見此人可能會有冠狀動脈心臟病和周邊血管疾病的風險。

耳垂特徵和糖尿病、高血脂、抽煙有關

另一篇文獻也提到，雖然隨著年齡增長，耳垂對角線褶皺或弗蘭克徵象（Frank's sign）的出現率會增加，但多項研究已經證實耳垂對角線褶皺與心血管疾病以及周邊血管疾病之間存在獨立的關聯。研究人員發現，大部分出現弗蘭克徵象（Frank's sign）的人群，包括了58歲以上中年人、尤其是有糖尿病（55%）、高血脂患者（53%），還有就是愛抽煙的人（68%）。

台灣黃軒醫師叮嚀，這些耳朵出現的特徵，其正確的敏感度為64.6%，特異程度為38.1%。但一旦發現真的是陽性（也就是耳朵有這一徵象），其正確率卻達到93.5%。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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耳垂有皺褶小心腦中風

一篇關於腦血管疾病的研究發現，所有腦中風患者中，60.5%未中風前，其耳朵都會有異常的耳垂皺褶。尤其是明顯出現在缺血性腦中風患者，他們幾乎87.1%耳朵都會有明顯的皺褶。而出血性的腦中風，只有12.9%呈現有耳朵皺褶。

耳朵顏色發紅蒼白都要注意

根據研究，耳朵的顏色異常確實和一些疾病有關係。這些外耳的發紅，可能是由於過敏反應或感染造成的，也有可能是紅耳症候群（Red Ear Syndrome, RES）。研究指出，紅耳症候群表現為耳朵外部的單側或雙側突發性燒灼感和紅潤。這些發作可能是自發的，也可能由觸摸耳朵、溫度變化、咀嚼、梳頭、頸部運動或體力活動引發。

耳朵紅與頭痛、脊椎問題或下巴疼痛有關

研究人員發現，在未成年人身上，80%紅耳症候群都和出現偏頭痛發作有關係。而如果是大人，紅耳症候群可能要考慮有經常性的（叢集性）頭痛，上背部的脊椎問題、牙關緊咬關節的下巴疼痛疾病。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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耳朵白提高聽力損失風險

另一方面，中耳液體充滿，可能導致鼓膜膨脹，而沒有急性感染的跡象（如紅潤、疼痛、水腫）。但由於血液循環不佳，外耳朵顏色就可能呈現蒼白少血流的供應。這些不良的耳朵循環，可能會增加傳導性聽力損失的風險。

外耳狀態不能當診斷工具 只能提醒注意

台灣黃軒醫師表示，這些外耳的異常狀態、耳垂和外耳顏色的變化，可能是一個值得注意的身體特徵，特別是對於那些有心血管疾病家族史的人來說。但是不應該被視為一個診斷工具，這些變化只是在醫生眼中，提醒做為一個可能的風險因素評估。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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