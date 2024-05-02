眼尾下垂好無精神？醫教3招拯救鬆弛眼尾　2治療一起做效果更好

眼睛是靈魂之窗，更是除了嘴巴以外人際交流的關鍵。然而，若眼睛呈現疲憊無神的樣子，給人的第一印象可能就大打折扣。想要擁有明亮有神的眼色，眼尾可說是不能忽視的細節！



台灣土城長庚醫院整型外科主治醫師李秉勳分享了3個改善眼尾下垂的方式，讓你煥然一新，神采奕奕。

改善眼尾下垂方法（按圖看清👇👇👇）

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改善眼尾下垂方法1：施打玻尿酸

對於輕微的眼尾下垂，李秉勳建議可先嘗試注射玻尿酸。選擇在靠近太陽穴的眉尾位置施打，能夠填補凹陷，提供支撐效果，初步改善眼尾下垂問題。

改善眼尾下垂方法2：割雙眼皮

若是眉眼距離較寬，不妨考慮進行割雙眼皮手術。透過切除下垂的皮膚，調整眼型，改善眼神。李秉勳提醒，若想徹底改善眼尾下垂，可以同時進行割雙眼皮和提眉，效果更加顯著。

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改善眼尾下垂方法3：提眉拉提

除了割雙眼皮，提眉拉提也是一個不錯的選擇。透過拉皮手術，調整眉頭和額頭的肌肉與皺紋，拉緊鬆弛的筋膜，讓額頭變得飽滿，同時上提眉毛和眉尾，改善眼尾下垂的問題。

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