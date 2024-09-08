護膚｜搽防曬後需要卸妝？皮膚科醫生教4膚質選擇卸妝產品大不同

豔陽高照，許多人外出時，都習慣塗抹防曬乳液，但返家後，常有疑問，這需使用卸妝產品嗎？還是用一般清潔乳即可？



台灣皮膚科醫學會發言人、台灣林口台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠指出，強調「潤色」的防曬劑常具有防水和持久特性，且含有色料，只用清水，難以徹底清除，必須使用卸妝產品。

卸妝產品如何選？ （按圖👇👇👇）

卸妝產品如何選？ 皮膚科醫師教你針對膚質下手

1. 油性肌膚：不適合再使用油性的卸妝品，雖然卸妝油的卸除力強，但還是可能造成油脂殘留，導致粉刺、痘痘。

2. 乾性肌膚：適合質地滋潤效果好的產品。

3. 敏感性肌：需要溫和無刺激的產品。

4. 眼部和唇部皮膚較細嫩，或是妝容較濃：建議使用專門的卸妝產品。



擦防曬是否需要卸妝？ 重點看有無帶色

許多民眾都以為使用防曬乳液，也需卸妝。黃毓惠表示，如果防曬產品具有潤色效果，即是帶有顏色的產品，都需要卸妝，因為產品成分中帶有色料，建議仍應卸妝來保持皮膚的清潔。有些防曬品具有防水和持久特性，只用清水難以徹底清除，必須使用清潔產品。

黃毓惠說，擦了含有潤色效果的防曬產品，就需卸妝，若沒有使用卸妝產品，防曬品中的色素、礦物質可能造成毛孔阻塞。但如果擦的是一般防曬霜、防曬乳液，則不需卸妝。

5個問題判斷你是不是敏感性肌膚（點圖放大👇👇👇）

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臉髒不等於要卸妝 處理不妥當反致痘

此外，有些電單車騎士覺得滿臉油污、皮膚表面好像卡了許多髒東西，回家時也習慣卸妝。對此，黃毓惠強調，使用一般洗面乳就可以清潔乾淨臉部油膩，如果用了是油性卸妝產品，若沒有乳化完全，臉上可能殘留卸妝油，容易形成粉刺及痘痘。

「臉部清潔是肌膚保養的關鍵，但過度清潔將導致膚況變壞」黃毓惠提醒，多數人認為使用強效的潔膚產品才能徹底洗淨肌膚，然而，洗潔力效果強，相對容易刺激皮膚。如果肌膚在清潔後感到緊繃、乾燥，這就是過度清潔的警訊。

▼想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）

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台灣食藥署提醒，民眾應先了解自身膚質，選擇適合且有完整標示的產品，避免購買來源不明、標示不清或過期產品，才能確保產品使用安全。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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