減肥｜研究揭「天天量體重」減更多！專家提醒1類人不適用

不少人會每天量體重維持完美體態，研究證實，天天或每周量體重者「會減去更多體重」，不過醫師從臨床經驗發現，量體重並非對每個人都有幫助，點名反替「1類人」帶來壓力、惡化卡重。



減肥到底要不要天天量體重？台灣無齡診所副院長黃乙絜在Facebook發文指出，可透過體重的變化，隨時檢視自身執行情況是否理想，以便立刻採取行動做調整。

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有研究證實，瘦身過程中天天或每周量體重者，可減去更多體重，同時也有增強信心的效果，因相關實證太強烈，美國心臟病醫學會也將「自我體重監測」列入肥胖的治療指引中。

但是在我的臨床經驗發現，量體重不見得對每個人都是有幫助的，相反地，有些人可能我們還需要刻意請他不要太常量體重。 黃乙絜強調

她說，量體重目的是為了更了解目前減重進度，並可做策略上的調整，因此調整策略為最主要目的。

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黃乙絜也坦言，有些人把焦點過度放在「體重」本身，每天情緒隨著體重波動起伏，當發現體重沒降，心情也跟著超沮喪，甚至嚴重到沒動力繼續堅持；也有人因此害怕站上體重機，以上都是壓力過大的表現。

黃乙絜認為，會在意體重、卡重時沮喪是再正常不過的事，但不需要把結果放大甚至過度解讀，自責的情緒不僅無助於減重，還會讓壓力更大，引起壓力荷爾蒙的分泌，最終惡化卡重。當面對卡重期，她建議可回診討論調整策略，壓力真的很大時，暫時減少測量頻率、先釋放壓力，也是可考慮的。

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黃乙絜強調，控制飲食是因「我選擇成為一個更健康的人」，而不是「因為我太胖了所以什麼都不能吃」。體重一定會有波動起伏，但永遠不變的是對健康的追求，只為成為更好的自己。

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