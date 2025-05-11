醫美｜美顏針助抗老恢復臉部彈性？多久做1次？中醫解答常見問題

現代醫美盛行，雖能快速達到年輕化效果，但可能造成臉部表情僵硬、輪廓不自然等問題。



近年，愈來愈多人選擇中醫「美顏針」，台灣麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師指出，美顏針的目標是「回到原本狀態」，而非「改變原本輪廓」，強調自然、安全、漸進的美感。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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刺激臉部肌肉、筋膜與氣血循環 抗老、緊緻、恢復臉部彈性

美顏針是中醫運用極細的針具，透過刺激臉部肌肉、筋膜與氣血循環，達到調整功能、穩定皮膚狀態目的。「我們的患者常說，不想變成別人，而是想維持自己年輕的狀態久一點。」台灣沈瑞斌醫師強調，美顏針並非「創造新的線條」，而是幫助肌肉與筋膜恢復彈性，讓皮膚自然撐起來、找回原本該有的神采。

美顏針能針對多種臉部問題，包括膠原蛋白生成、緊緻肌膚、撫平細紋與法令紋，因此眼尾嘴角下垂、臉部鬆弛等問題也適合施作。台灣沈瑞斌醫師分享，1名39歲女性，10多年前開始接受美顏針治療，至今52歲，看起來依然與當年差異不大，氣色紅潤、膚質穩定。另1位準新娘，在婚前3週內密集施作3次療程，拍婚紗時臉部線條緊實、膚況明亮；還有1位60多歲的媽媽，長年忙於家庭與孩子，臉部鬆弛明顯，透過1至2個療程後，細紋改善、膚色提亮，更有自信。

不僅如此，美顏針對皮膚問題也有幫助，像是皮脂分泌過多、油脂不平衡導致的痘痘、酒糟膚質或乾燥泛紅，也常見在治療後獲得改善。許多患者本來是為了抗老來治療，卻發現青春痘減少、膚色變亮、毛孔變細，可說是美顏針帶來的整體「附加好處」。

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美顏針安全嗎？會不會痛？多久做1次？中醫解答常見問題

許多初次接觸美顏針的民眾會擔心是否疼痛或有副作用？台灣沈瑞斌醫師解釋，美顏針使用的針具比頭髮還細，刺激感極低，無須麻醉。每次療程約需30分鐘至1小時，根據個人膚況與需求，可每週或每2週施作1次，持續6至8次為1個完整療程。

治療後一般可立即化妝、正常上班，不影響日常生活。若擔心安全性，台灣沈瑞斌醫師建議民眾可透過「台灣顏面針灸醫學會」網站查詢合格的專業醫師與診所。若曾接受臉部美容手術，或有蟹足腫、嚴重糖尿病、孕期、癌症治療中、皮膚損傷者，建議事前與中醫師充分評估溝通，以確保施作安全。

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美顏針定期施作並養成健康生活習慣 讓你「老得慢、亮得久」

台灣沈瑞斌醫師提醒，要穩定維持美顏針效果，除了定期施作，更需搭配健康生活習慣。避免熬夜、作息規律、多喝水、適當運動，都是維持氣色與皮膚彈性的關鍵。

此外，治療期間也應避免過度曝曬、飲食過油，讓皮膚有良好修復條件。中醫的美顏針，強調的是自然、恢復與整體調節，不止讓外貌年輕，也讓身體內在狀態變好。透過生活習慣調整，加上美顏針的保養與修復，實現「老得慢、亮得久」。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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