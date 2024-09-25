美容護膚｜如何抗老、瘦身、穩定皮膚健康？專家揭補對1物很關鍵

抗老、瘦身、變美是民眾普遍關心的3大美麗話題。在現今講求效率的年代，如何能讓3大訴求1次到位，成為愛美人士追求的目標。許多研究指出，人體必需的微量元素「硒」不僅有助於延緩老化，還能幫助瘦身，同時兼具美容功效。



抗老美白瘦身1次到位！營養師曝「硒」關鍵功效

台灣營養師張語希指出，硒蛋白不僅能夠幫助抵禦紫外線對皮膚的損害，減緩老化，還因其強大的抗氧化和抗發炎特性，幫助甲狀腺素發揮功能，有助於體態管理。對於想要改善膚質與瘦身的人來說，適量補充硒至關重要。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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談到硒在美容、皮膚健康及代謝瘦身方面的功效，台灣張語希營養師表示，硒首先可以減輕皮膚的發炎反應，有助於治療和預防痘痘及粉刺。此外，硒還能增強皮膚的防護力，減少過敏反應，並抑制紫外線引起的紅斑和黑色素沉澱。硒還能幫助皮膚抵抗因紫外線導致的老化、鬆弛和皺紋生成。

不僅如此，硒蛋白的抗氧化特性能與穀胱甘肽過氧化物酶合作，幫助清除體內有害的自由基，並減少肥胖引起的發炎反應。

台灣張語希營養師分享：「特別是在近期台灣酷熱的天氣下，我每天早上都會攝取硒，並搭配穀胱甘肽、Q10和維他命E等其他抗氧化成分，以加強皮膚美白與抗老效果。」她還補充提到，硒有助於促進健康體態，對生理調節與體脂肪控制都十分有益。

6原因致「雞爪手」爆青筋（按圖看清👇👇👇）

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容易缺硒高風險族群注意！ 選對劑型補充才是關鍵

現代人面臨的工作壓力、焦慮甚至抑鬱症狀，這些因素往往會引起慢性發炎，從而增加人體對硒的需求量。日常飲食中的硒的主要來源包括巴西堅果、蠔、內臟及海鮮等。然而，台灣張語希營養師提醒，這些食物通常含有較高的膽固醇，且內臟可能存在重金屬毒素殘留的風險。對於蔬食者而言，想透過食物攝取足夠的硒更具挑戰性。因此建議有抗氧化、美白或瘦身需求的族群每天額外補充硒，以確保攝取足夠的硒元素。

究竟哪些族群容易缺乏硒呢？台灣張語希營養師分析，幾類高風險族群，包括減重患者、素食者、患有甲狀腺疾病者、老年人、腸胃道吸收不佳者，以及三高患者、肥胖主、焦慮和抑鬱症患者，此類族群可透過口服硒的保健食品來補充。

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但是對於急性發炎，如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或曬傷者，台灣張語希營養師則建議至診所施打高純度活性硒的營養點滴來補充，以快速達到所需硒濃度，發揮抗氧化、排毒、免疫調節等作用。完成點滴後，則可透過每日口服硒來維持充足的抗氧化力。

台灣張語希營養師特別強調，硒必須是高純度活性硒，才能有效轉化為硒蛋白，發揮抗氧化和抗炎的作用。由於人體無法自行合成硒，因此建議民眾在日常生活中，除了保持良好的生活作息和飲食習慣，可以適量且有效地補充高純度活性硒，以調整體內代謝，穩定皮膚健康，也有助對抗老化。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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