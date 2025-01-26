醫美療程｜冬季屬「變靚」好時機？醫生揭冬季做美容3大優點

秋冬可是進行醫美療程的「黃金季節」，因為冬季有許多有利於術後恢復的優點，醫師提醒，想要找機會「變美」，不如就選在秋冬接受治療，這樣就能在新的一年始效果完全顯現，幫助民眾以嶄新的面貌迎接未來挑戰。



冬季紫外線較弱 能降低術後色素沉澱風險

台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒表示，醫美療程常有雷射、皮秒或果酸換膚等項目，術後皮膚對紫外線會特別敏感，而秋冬的紫外線強度會相對較低，能降低色素沈澱的風險，更有利於皮膚修復。

▼為何較容易長斑？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 2

相關文章：雀斑｜夜瞓皮膚白代謝差易長斑與體質有關？奇異果3大水果助防斑

天氣涼爽穿搭方便 能減少術後感染機會

吳易儒表示，夏季高溫潮濕容易導致傷口悶熱、不透氣，增加感染風險。而秋冬氣候涼爽，有助於保持治療部位的清潔乾燥，讓皮膚更快恢復。此外，冬季的穿搭也更方便遮掩術後部位，冬天穿長袖、戴圍巾或帽子，可以自然遮住術後可能出現的泛紅或結痂部位，不僅避免社交場尷尬，也讓自己更自在恢復。

相關文章：【色斑】唇上色斑腸癌先兆？分清雀斑荷爾蒙斑5色斑附冬瓜美白法斑👇👇👇

+ 15

冬季不易出汗減少皮膚刺激 醫美效果更好

吳易儒提到，術後皮膚會比較脆弱，汗水中的鹽分可能刺激皮膚或傷口，秋冬不易大量出汗，能降低刺激，促進皮膚平穩修復。他也提醒，秋冬做醫美，不僅能讓療程效果在開工前就完全顯現，還能讓膚況改善，民眾可以把握這個醫美的「黃金季節」，在涼爽的秋冬接受治療，讓肌膚煥然一新，迎向嶄新未來。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化

延伸閲讀：

中醫針灸能拉提瘦臉？1治療促進膠原蛋白、改善頭痛、飛蚊症

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

