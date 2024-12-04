拉皮｜對抗老化幾時要做醫美？醫揭40歲是關鍵這樣做助肌膚變年輕

撰文：NOW健康
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歲月催人老，臉部鬆弛、細紋浮現，是不是讓你開始擔心肌膚抵擋不住地心引力？別煩惱！現在的醫美技術愈來愈發達，電波拉提和音波拉提都是熱門的非侵入式抗老選擇，能有效改善鬆弛下垂、找回青春緊緻。

不過，台灣整形外科診所院長楊菘宇醫師提醒，每個人的肌膚狀況不同，治療效果也會有所差異。建議術前與醫師仔細溝通，量身打造最適合的療程，才能確保達到心目中的期望值。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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對抗地心引力！ 電音雙波拉提有助肌膚變年輕

年輕時包括骨骼肌肉、脂肪、膠原蛋白和彈性纖維都很強壯，使皮膚有足夠的支撐力，而當年紀增長，皮膚彈性纖維逐漸失去原有彈性及張力，不僅皮膚底層膠原蛋白、脂肪流失，皮膚變薄、軟組織厚度減少；再者，肌肉和筋膜失去彈性，位於深層的骨頭也會萎縮，連帶附著在骨頭上的韌帶也少了支撐，便出現皮膚凹陷下垂的老化狀態。

追求青春永駐是許多人的心願，面對歲月痕跡，醫美療程成為熱門選擇。電波和音波拉提，作用於肌膚深層，能有效對抗老化。台灣楊菘宇醫師建議，在40多歲肌膚早期或中期下垂的階段，可透過電波合併音波治療來延緩肌膚老化、改善臉頰及嘴邊肉下垂，臨床上也觀察到，幾年過後，同年齡的人開始出現老化，接受過電音波治療的人，相對老化鬆弛不明顯。

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不過必須認清，倘若合併骨頭、肌肉變薄，脂肪萎縮、膠原蛋白流失，臉型會從V型變得趨向方形，此時單靠電、音波治療也難以回復支撐，必須合併施打如玻尿酸、童顏針或能讓細胞再生的治療針劑，甚至透過手術拉提才能達到理想的狀態。

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如何告別鬆弛下垂？ 醫師詳解電波音波拉提差異

那麼電波與音波有何不同？台灣楊菘宇醫師進一步解釋，電波和音波拉提都是利用熱能刺激組織產生膠原蛋白，藉此達到皮膚緊實拉提，兩者的差別在於，電波拉提是透過容積式的面狀加熱，由外而內加熱深層組織，使肌膚緊緻增彈有光澤度；音波拉提則是聚焦高強度、由很多點集合成一條條線狀發射，每1條線約2公分長度，由內而外加熱深層筋膜。簡而言之，電波拉提讓肌膚澎彈緊緻、音波拉提則著重在向上拉提。

由於電波與音波都需要透過加熱刺激膠原蛋白增生，其中電波因為會大範圍面積發射熱能，所以當達到一定溫度後，探頭本身會釋放冷卻系統，減輕疼痛感；至於市面上推出新一代的Z音波，可快速切換點狀與線性探頭，且融合多種深度及能量輸出模式，擊發速度快，舒適度及功效性都大幅提升，除了增加肌膚緊實、彈力，還能提升豐潤度，不僅如此，還可利用不同探頭，用於其他部位，如：腹部、腰部減少皮下脂肪、修飾線條等。

台灣楊菘宇醫師表示，電音雙波治療通常須花1小時，新一代Z音波的優勢在於大約20至30分鐘可治療完成，效果幾乎與電音雙波治療相近，且疼痛度低、較舒適，有些怕痛的人僅需敷麻膏即可，不須選擇靜脈注射麻醉方式，也能搭配較少發數的電波拉提，整體疼痛度減低，成效不打折。

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如何安全做醫美？ 術前評估和術後保養缺一不可

術後會有輕微紅腫，約1至3天會逐漸消退，前2、3天盡量使用清水洗臉，不要用洗面乳，以免皮膚過乾、容易起疹子，著重保濕、防曬，盡量選擇無香精的產品，戒煙並多補充富含維他命C的蔬果有助皮膚修復。

台灣楊菘宇醫師強調，施作醫美療程前應慎選合法診所和醫師，以及使用儀器是否為原廠，與醫師充分溝通後選擇正確的治療方式幫助抗老。另外，若有免疫疾病、懷孕不建議施打，長期服用高血壓藥物、抗凝血製劑或敏感性肌膚者須經醫師審慎評估。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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