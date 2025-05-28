用眼過度致老化？大小眼不對稱怎麼辦？中醫用美顏針改善眼周鬆弛

根據統計，約有七到八成的人臉部存在左右不對稱的狀況，例如右臉稍大、兩邊輪廓不一，而其中最容易被發現、也最難遮掩的，就是「大小眼」。



造成大小眼的原因，以提上眼瞼肌無力所導致的眼瞼下垂最為常見。以往多發生在年長者身上，主要因提上眼瞼肌隨著年齡退化所致。但近年來，因長時間使用電子產品導致用眼過度，或空氣污染造成眼睛乾澀、過敏，加上畫眼妝過度拉扯或搓揉眼皮，導致眼瞼下垂與眼皮鬆弛，這些因素已讓「大小眼」出現明顯年輕化趨勢。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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不動刀也能改善 中醫美顏針從肌肉與經絡著手

對於這類問題，台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師指出，除了可透過中藥內服調理，搭配美顏針灸療法，效果更佳。美顏針可透過刺激眼輪匝肌及周圍肌肉筋膜，加強眼周穴位，進一步改善肝腎經絡功能，進而達到不需動刀、自然改善大小眼的效果。

「腎氣弱」、「脾氣虛」會讓眼皮鬆垮下垂

台灣賴睿昕中醫師說明，眼皮下垂通常與臉部肌膚老化有關。眼周肌膚下垂後，容易出現明顯的大小眼，不僅讓人看起來精神不濟，嚴重時還會影響視野。

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中醫認為皮膚老化與「氣血虛」密切相關，並與「腎氣不足」與「脾氣虛弱」有關。台灣康涵菁中醫師指出，可透過「補氣養血、益腎健脾」的藥方進行調理：

- 氣血虛：使用八珍湯等補氣養血方，促進臉部皮膚營養循環。

- 腎氣弱：屬老化表現，依體質分補腎陰（如六味地黃丸）、補腎陽（如桂附八味丸）。

- 脾氣虛：建議使用四君子湯、香砂六君子湯等補氣健脾方，提升肌膚彈性與營養吸收。



搭配眼周針灸刺激穴位，如睛明、攢竹、絲竹空、太陽穴及四白穴，可幫助預防眼皮鬆弛與下垂。

長期用眼過度導致老化 美顏針有助改善大小眼與眼周問題

現代人每天手機、電腦不離身，平均用眼超過4小時，眼周肌肉常因疲勞而變得僵硬緊繃，進一步造成黑眼圈、淚溝、眼袋與眼皮鬆弛。

台灣賴睿昕中醫師表示，施作美顏針後可立即放鬆眼周肌肉，並刺激皮膚基底層細胞，促進膠原蛋白與彈力蛋白增生，使肌膚看起來更豐潤、有彈性，同時也能加強氣血循環、疏通經絡、促進表皮細胞新陳代謝。

▼ 4種黑眼圈類型：（按圖了解👇👇👇）

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許多患者在針灸後感覺視野變清晰、眼神變得有神，若持續治療，還可進一步改善眼周老化、皮膚鬆垮與不對稱的問題。

台灣賴睿昕中醫師最後提醒，有大小眼困擾的民眾，除了接受內服調理與針灸外，日常也要避免長時間使用電子產品，才能有效預防眼周老化及大小眼問題惡化，重拾自然平衡與神采。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

