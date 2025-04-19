護膚｜郭雪芙公開皮膚美白秘訣！每天做2件事這樣吃曬後不易變黑

台灣女星郭雪芙擁有亮白好膚質，其實熱愛戶外運動的她，也曾有暗沉、色素不均的困擾。她分享，要維持美白肌膚，一定要做好防曬和淡斑。



郭雪芙美白必做2件事

郭雪芙分享，正確的美白保養觀念，首先要確實做好防曬，減少紫外線的傷害，才能讓美白肌膚保養事半功倍。另外，淡斑更是她每日必做保養功課，因為她曾有肌膚暗沉、色素不均問題，天天勤用淡斑保養品，一年後臉上斑點終於淡化了。

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多吃3營養素 對抗紫外線傷害

台灣營養師李宜樺表示，皮膚要亮白確實要做好防曬，因為陽光中的紫外線會直接損害皮膚，造成皮膚發炎反應，容易暗沉、色素不均，這也是皮膚變黑的主要原因，其實除了外在防護，吃對食物也能有效減少紫外線傷害。

李宜樺舉例，像是富含維他命C的食物，如番石榴、奇異果、竹筍、甜椒，具有強大的抗氧化作用，能有效抵抗紫外線對皮膚的傷害，同時抑制黑色素的生成，避免皮膚曬黑。

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維他命E有如「皮膚防護罩」，能抗自由基的傷害，並能抑制黑色素的沉澱，從而減少黑斑和暗沉的形成，有助於減少皮膚上的黑斑，維他命E豐富的食材如酪梨、花生、核桃。

另外，Omega-3脂肪酸對降低發炎有顯著作用，並具有保水特性，有助於減輕曬傷的嚴重程度，像是鯖魚、三文魚，都富含Omega-3脂肪酸。

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曬後這樣吃 不容易變黑

李宜樺也說，日曬後記得多喝水，幫肌膚補水可避免皮膚過於乾燥，也可透過飲食減緩皮膚發炎，建議多吃蔬果，各類蔬果富含多種抗氧化劑，不僅能幫助減緩皮膚發炎情形，也能改善皮膚曬紅情形，並降低皮膚變黑的程度。

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