按摩養顏丨工作壓力大熬夜致膚色暗沉？7招按摩祛斑美顏延緩老化

壓力、熬夜和紫外線，都會讓皮膚變差，甚至出現色斑、黑斑。中醫師教你按摩耳朵、手、腳，可以促進代謝、延緩老化，改善皮膚暗沉、黑斑。



7招按摩延緩老化（點擊下圖看清👇👇👇）

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按摩耳手腳 祛斑美顏皮膚好

中國針灸學會腦病科專業委員會常務理事李志剛醫師指出，工作壓力大、經常熬夜、飲食不規律，加上環境的污染和紫外線的強烈照射，容易導致肌膚新陳代謝能力下降，皮膚出現難看的色斑，如果長時間得不到保養改善，就會出現毛孔粗大、膚色暗沉等現象，透過按摩耳部、手部和足部反射區，可以促進微循環及新陳代謝，減緩衰老。

耳部胃反射區

- 位於耳輪腳與耳甲交界處，即耳甲4區。

方法：用切按法切壓胃反射區1∼2分鐘，以局部發紅或有酸脹感為宜。



耳部脾反射區

- 位於耳甲腔的後上部，即耳甲13區。

方法：用搓摩法搓摩脾反射區1∼2分鐘，以局部發紅或有酸脹感為宜。



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耳部肝反射區

- 位於耳甲艇的後下部，即耳甲12區。

方法：用切按法切壓肝反射區1∼2分鐘，以局部發紅或有酸脹感為宜。



手部垂體反射區

- 位於雙手拇指指腹中央，位於大腦反射區深處。

方法：用掐法掐按垂體反射區1∼2分鐘，以局部有酸痛感為宜。



手部胃脾大腸區

- 位於手掌面，第一、第二掌骨之間的橢圓形區域。

方法：用指揉法按揉胃脾大腸區反射區1∼2分鐘，以局部有酸痛感為宜。



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足部脾反射區

- 位於右手的掌面，第四、第五掌骨體之間近掌骨處。

方法：用單食指叩拳法頂壓脾反射區2∼5分鐘。



足部腎反射區

- 位於腳底第二蹠骨與第三蹠骨體之間，蜷足時中央凹陷處。

方法：用掐法掐按腎反射區2∼5分鐘，以酸痛為宜。



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