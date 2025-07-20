護膚｜臉上小黑點不全是粉刺？專家揭3毛孔現象潔膚切勿過度搓揉

台灣食品藥物管理署近日提醒，臉上出現的「小黑點」並非全是需要立即處理的粉刺。



根據台灣食藥署化妝品粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」在Facebook發布的最新說明，臉部常見的毛孔現象可分為三種，而許多人習慣使用鼻貼布清除的物質，實際上是正常的皮膚代謝產物。

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台灣食藥署指出，最常見的三種毛孔現象包括黑頭粉刺、白頭粉刺和皮脂管絲。其中，黑頭粉刺多出現在鼻翼、下巴和額頭等部位，是由增厚老化的皮脂和氧化角質所形成，擠壓後會出現「角栓樣」物質。白頭粉刺則因皮脂腺口堵塞所致，呈現微凸發亮的白點，較難擠出且容易引發發炎。

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對於這些毛孔問題的處理方式，台灣食藥署建議採取不同的保養策略。針對黑頭粉刺，建議使用去角質產品，但需避免過度清潔；而白頭粉刺則應使用角質調理與控油產品，同時克制擠壓的衝動。

特別值得注意的是第三種現象——皮脂管絲。台灣食藥署強調，這是一種正常的新陳代謝現象，外觀呈現灰白至淡黑色，會讓毛孔看起來油油的。「許多人使用鼻貼布拔出的細長油脂條，其實就是皮脂管絲，這是由皮脂與角質氧化組成的正常代謝物質。」

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在日常保養方面，台灣食藥署也提供了正確的清潔方式。根據其官方Facebook粉專建議，洗臉時應以溫和方式進行，切勿過度用力搓揉。「洗臉劑的主要功能是清潔肌膚、帶走髒污，而不是洗掉粉刺，因為粉刺位於毛囊內部，單純靠洗臉劑難以完全去除。」

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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