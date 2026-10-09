奧斯卡影后桂莉芙柏德露「美顏湯」揭秘！大蒜西蘭花助消腫排毒

荷里活女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）一向注重養生，身材保養得宜的她曾公開推介一款「美顏濃湯」，不但有助提高新陳代謝，更能有效消除水腫。令人意想不到的是，這款湯水發揮消腫功效的關鍵秘方，竟然是香港人家中廚房必備的大蒜！



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星級「美顏湯」：西蘭花配火箭菜

台灣中醫師羅珮琳在她的Facebook分享這款備受桂莉芙柏德露推崇的湯水，並指出在桂莉芙柏德露創辦的生活品味品牌 Goop 官網、食譜專欄及 YouTube 頻道中被稱為「西蘭花火箭菜濃湯」（Broccoli & Arugula Soup），亦被標榜為「排毒湯」（Detox Soup），更被收錄於她的個人健康飲食著作《Notes From My Kitchen Table》及《It's All Good》中。

濃湯的做法相當簡單，將大蒜與洋蔥爆香後，加入西蘭花與上湯煮熟，最後拌入新鮮火箭菜（Arugula）打成幼滑的綠色濃湯。由於火箭菜帶有微辛味，能為原本清淡的西蘭花湯提升風味層次。

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地中海飲食黃金組合 抗氧護心

這款濃湯的食材包括橄欖油、大蒜、洋蔥、西蘭花、粗鹽、黑胡椒、火箭菜及檸檬，正正是典型「地中海飲食」的黃金組合。

其中，西蘭花與火箭菜同屬十字花科植物，含蘿蔔硫素與硝酸鹽，具備強效抗氧化、強化肝臟解毒及促進血管擴張的功效；橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，能保護心血管；黑胡椒的胡椒鹼可大幅提升其他營養素的吸收率；檸檬豐富的維他命C則能促進鐵質吸收。適量飲用不但能提升代謝，更具有利尿與通便的效果。

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中西醫拆解：大蒜原來是「消水腫神器」

這道湯水有一個極為重要的靈魂食材大蒜。從中醫角度看，《本草備要》記載大蒜「辛溫…… 去寒濕…… 消水，利大小便」。大蒜能排寒去濕，改善因身體受寒及水分代謝不良而產生的濕氣。古法中，甚至有將大蒜切片敷貼在肚臍來消水腫的做法。

西方醫學研究亦證實了大蒜的消腫威力。大蒜含有豐富的硫化物，多項動物實驗顯示，大蒜萃取物能抑制腎小管對鈉離子的重吸收；當鈉被排出體外時，會順帶帶走多餘水分，從而達到消腫效果。此外，大蒜能促進血液循環、加速組織液回流，其抗發炎作用亦能穩定血管壁。若水腫是因為血液循環不良而引起的「功能性水腫」，大蒜便能透過改善循環、促進排鈉及降低發炎來對症下藥。

根據發表於醫學期刊的藥理學研究（參考 Diuretic, natriuretic and hypotensive effects produced by Allium sativum 及 PMC 醫學文獻庫關於大蒜與心血管調節機轉之回顧），大蒜中的主要活性物質「大蒜素」（Allicin）及其分解產物二烯丙基二硫醚，在進入人體循環後能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（NO），促進微血管舒張並降低外周阻力。更重要的是，含硫化合物能調控腎臟腎小球濾過率與腎小管的離子交換通道，誘發劑量依賴性的排鈉利尿反應（Natriuretic & Diuretic Responses）。當高鹽飲食導致過量鈉離子在組織間隙積聚時，大蒜萃取物能加速鈉離子隨同多餘水分排入尿液，從而顯著減輕因水分代謝失衡所形成的眼皮浮腫及下肢腫脹。

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桂莉芙柏德露「美顏西蘭花濃湯」食譜

食材：



．橄欖油 1茶匙

．大蒜 1瓣（切片）

．洋蔥 半個（切塊）

．西蘭花 1個（切塊）

．水 600毫升

．粗鹽 1/4茶匙

．黑胡椒 1/4茶匙（即磨）

．火箭菜（亦可用西洋菜代替） 180克

．檸檬 半個

做法：



1. 燒熱橄欖油，加入大蒜和洋蔥，爆香約1分鐘至散發香味。

2. 加入西蘭花煮4分鐘。

3. 加入水、鹽、黑胡椒煮滾後，轉細火並蓋上鍋蓋，燜煮約8分鐘至西蘭花變軟。

4. 將煮好的西蘭花湯倒入攪拌機中，加入新鮮火箭菜，慢慢打勻至幼滑糊狀。

5. 將濃湯盛入碗中，擠上少許新鮮檸檬汁，即可享用。

營養學專家特別提醒，烹調這款美顏湯時，「處理大蒜的手法」直接決定了消腫效果的高低。生大蒜中原本只含有無活性的蒜氨酸（Alliin），必須透過切碎或壓扁拍碎，使細胞壁破裂並釋放蒜氨酸酶（Alliinase），才能在常溫下催化轉化為具藥理活性的蒜素。因此，建議在爆香前將大蒜切薄片並靜置約10至15分鐘，待蒜素充分生成後再入鍋。同時，由於大蒜素對高溫相對敏感，爆香時應維持中小火快速微炒，避免大火長時間焦化破壞其含硫活性；在西蘭花煮熟熄火後再與新鮮火箭菜一同倒入攪拌機攪打，更能完整保留熱敏性抗氧化物蘿蔔硫素與維他命 C。

美顏湯禁忌您要知

但是，並非所有人都適合將此湯作為長期代餐。大蒜素對消化道黏膜具有直接刺激性，患有急性胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流的人士空腹飲用，容易誘發火燒心及胃部灼痛；西蘭花和火箭菜則富含寡糖等發酵性碳水化合物（FODMAPs），腸激躁症（IBS）患者過量食用可能造成嚴重腹脹氣。更重要的是，大蒜具備天然抗血小板凝聚效果，正在服用抗凝血藥物（如 Warfarin 或阿士匹靈）或預備進行手術的病人，應先諮詢醫生意見，避免大蒜成分與藥物產生交互作用引致出血傾向。

總括而言，這款備受荷里活女星熱捧的「美顏濃湯」不僅做法簡單，更能善用平價的常見香料達致神奇的消水腫效果。只要掌握好大蒜的處理秘訣，並配合個人體質適量飲用，輕鬆踢走水腫沒有難度！