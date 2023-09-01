減肥｜食番茄、香蕉可以有效瘦身？醫生拆解坊間盛行4大減肥法

市面減肥方法百百種，不少女性為求速成，在日常生活中以食用單一食物、飲品，如番茄、香蕉、檸檬水等減肥法進行飲食控制，長時間下來對內臟功能造成很大的負擔，還會讓鉀離子、鈉離子失衡。



台灣腎臟科醫師陳彥成表示，女星愛用的「夜間番茄減肥法」、健身族吃的「香蕉減肥法」，對一般人還可能出現腸胃不適、血壓下降、營養不均問題，腎臟不好的人很可能會有鉀離子攝取過多等危害。

4大減肥法（按圖👇👇👇）

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「夜間番茄減肥法」沒醫學根據！

「夜間番茄減肥法」是指在晚餐或宵夜吃番茄，能促使生長激素在晚間10點至凌晨2點大量分泌，提高新陳代謝、燃脂排毒。但陳彥成說，番茄雖然富含膳食纖維跟茄紅素，但對於刺激生長激素一事，是沒有醫學根據的。

其中「番茄減肥法」要求天天吃1至16個小番茄或1至2大番茄，且透過與食用油一起烹煮吸收營養效果最好，有可能減肥不成，反而導致體重增加、血脂出現變化。

此外，「番茄」是屬於中度鉀離子的水果，初期腎友可以食用，但對於後期與腹膜透析、血液透析的患者就必須戒口，若是攝取過多鉀離子，對心臟跟腎臟將造成負擔，腎友在食用水果時都建議與腎臟科醫師進行討論。

陳彥成表示，番茄內含的膳食纖維能幫助排便，鉀離子能夠消水腫，但並不建議每天都只吃單一水果，例如像西瓜、西柚也含有身體所需的茄紅素，能夠抗氧化、降低壞膽固醇的好處，需要均衡補充。

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「香蕉減肥、生酮飲食」腎友不宜

香蕉是健身族的快速補充熱量的好幫手，但若只吃香蕉來減肥，要小心「香蕉」減肥法，易使血糖飆高，無法達到減肥良效，此外香蕉是高鉀離子水果，對於中期以後的腎友就要小心食用。

另外常見的「生酮飲食法」對特定健康族群有幫助，但是對於腎臟功能受損者、尿液中出現尿蛋白等，可能會對病人造成極大傷害，需要與醫師進行諮詢評估，選擇最適合的飲食方式。

「檸檬水減肥法」可以防腎結石？

不少人喜愛用「檸檬水減肥」，號稱可以補充檸檬酸，還能幫助預防腎結石，然而卻有人說檸檬水對腎臟會造成負擔。陳彥成指出，檸檬水的鉀離子不算高，當腎友因為味覺功能減退，可以用檸檬取代其他香料進行調味，相當有幫助。

「但對於『檸檬酸』可以結合尿中的鈣質，避免腎結石產生。」他認為，以學理來說是正確的，但是人體中的尿液鈣濃度是不斷變動，需要吃下非常大劑量的檸檬酸才有可能發生，因此不可能只喝檸檬汁來防止腎結石。

另外對一般人想透過檸檬汁減肥，易添加蜂蜜或糖漿降低酸味，反而又容易使熱量提升，無助於減重及卡路里控制。同時醫師也不建議只喝檸檬汁或吃檸檬的方式進食，會刺激腸胃，不利於健康。

▼高果糖水果排名（按圖👇👇👇）

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體重上升四大原因對症下藥

陳彥成提醒，減肥或減重需要確切找出體重上升的原因，包含是前能夠針對肝、腎、心臟功能進行檢查，如果是水腫問題就可以著手改善；若是熱量攝取過多與消耗過少，就需要進行飲食與運動控制。

另外若是荷爾蒙不平衡，就可能要針對甲狀腺或腎上腺等問題進行檢查；若是像精神科、類固醇等部分藥物也會引起肥胖或刺激食慾，可與醫師商量建議藥物調整，不應改取激烈飲食手段、催吐、吃瀉藥或誤信偏方減肥。

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腎友禁忌「蔬果別集中單一餐」

腎友飲食需要進行嚴格控管，蔬果選擇也要錙銖必較。陳彥成說，臨床上遇過病人因為心律不整、血壓太低，需要緊急透析以維持生命，一問之下發現吃了過多奇異果、菠菜、山藥等食物，造成鉀離子超標。

醫師特別提醒後期腎友和長輩，食用單一食物不是減肥好辦法，且不宜集中單一的一餐超量食用。蔬果需要均衡攝取，但「楊桃」等水果是絕對不能碰，有部分的降血壓用藥也不宜和「柚子、西柚」並用，避免產生交互作用。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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