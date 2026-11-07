日本73歲婆婆打後空翻不是AI影片！全國體操賽累積11金破年齡限制

你能想像一個73歲的老太太在體操賽場上做後空翻嗎？



騰空、轉體、落地，站住。整套動作下來，旁邊一群二三十歲的年輕選手，高舉雙手排著隊跟她擊掌，那畫面，說句實話，比很多熱血漫畫的結局更震撼人心。

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這位老太太叫檜山直美（檜山なおみ Naomi Hiyama），今年73歲。在東京舉辦的第59屆全日本大師級體操錦標賽上，她頂著滿頭白髮，穿了一身帶金色裝飾的體操服上場，一口氣把跳馬、高低槓、平衡木、自由體操四個項目全比完了，拿下女子70歲組四項全能冠軍。這也是她這輩子第11塊全日本大師賽金牌。

先別急著感嘆「這身體也太好了吧」。更離譜的事情在後面。

她壓根不是「童子功」

大部分體操運動員的故事都長一個樣：五六歲被體校教練看中，然後一路苦練。檜山直美完全不是這條路。

她小時候看電視上的奧運會體操比賽，覺得好看，就開始在沙坑裏自己練後空翻。在學校的單槓上被甩飛過好幾次，就這麼硬生生把「大車輪（大迴環）」給學會了——你可以理解為一個沒有任何保護措施的小孩，在單槓上反覆被甩出去，反覆爬回來。

檜山直美小時候在無保護沙坑練後空翻，單槓甩飛無數次硬學會「大車輪（大迴環）」。（airyjapan711@instagram）

真正開始接受系統訓練，是上大學之後的事了。對，你沒看錯。別人二十歲都快退役了，她才剛起步。結果練著練著，還在上世紀70年代拿了一個日本業餘體操大賽的冠軍。

然後她畢業了、結婚生子了，過上了普通日子。但體操這事，她從來沒真正放下過。

後來她嫁了個同樣熱愛體操的老公。兩個人做了一件挺離譜的事——在自家搭了一個小型體操場地。她女兒檜山裕子回憶說，自己小學三年級的時候，家裏就已經有個體操房了。想想那個場景：別人家的客廳擺沙發看電視，她們家客廳翻筋斗練空翻。就這麼翻了一輩子，全家都成了體操人。

檜山直美一家都在客廳翻筋斗練空翻，全家都成了體操人。（airyjapan711@instagram）

去年她跳馬只能前滾翻，今年突然「飛」起來？

檜山直美不是突然冒出來的黑馬。她這些年一直在比賽，今年已經是第16次參加全日本大師賽了。

去年她72歲，跑去德國參加了世界大師賽。跳馬項目拿了亞軍，但過程有點心酸。她女兒透露，當時媽媽因為跑不動、踏不出足夠力道，跳馬最後只能以前滾翻收場。說白了，就是年紀到了，爆發力跟不上了，跳不起來了。

一般人到這兒可能就認了。去年都跳不動了，今年還能好到哪去？

結果誰都沒想到，多了一歲的檜山直美，今年反而跳得更漂亮了。

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女兒說她看到媽媽在場上的表現時整個人都驚呆了，影片裏也能看到檜山直美本人臉上那種「誒？我居然跳起來了？」的驚喜表情。

當教練的女兒坦言，畢竟媽媽73歲了，訓練的時候沒有刻意追求高強度，最重要的是健康、安全、享受地完成比賽。在她眼裏，媽媽比任何人都享受體操這件事。

比賽影片是檜山直美的女兒、空中藝術家檜山裕子拍下來發到網上的。影片一傳出去，評論區直接炸了。

有人驚呼：

天啊！73歲還能擁有如此驚人的身體能力與美感。

有人說：「能做到後空翻，肌力與柔軟度都太強了。」

還有人忍不住自嘲：

「我73歲應該躺床上。」

「慚愧，我37，一下都跳不動」。



更誇張的是，不少網友一開始以為影片是AI生成的，因為實在不敢相信一個73歲的人能做這些動作。影片發布者不得不專門留言澄清：

這真的不是AI。



日本網友的評論也很有意思。有人說：

鳥肌（雞皮疙瘩）都起來了，忍不住流眼淚。

有人說「銀色的編髮辮也好可愛」，還有人直接說「今年最感動的一件事」。

同場比賽還有個79歲的，也完賽了

對了，順便提一句。這場比賽裏不只檜山直美一個高齡選手。同場競技的還有一位叫長田幸子的79歲老太太，也順利完成了四項全能比賽，同樣拿到了金牌。

長田幸子說過一句挺有意思的話。她說自己60歲第一次參賽的時候，被人說「是不是腦子有問題」。但她和朋友們互相鼓勵：

「再堅持一年吧！」

「再練一年試試。」



就這麼一年一年地練到了快80歲。

日本大師賽已經辦到第59屆了，女子16歲以上、男子18歲以上就能報名，沒有年齡上限。所以在這項賽事裏，「70多歲的選手」根本不算新聞，是常態。

說回檜山直美。她年輕時拿過冠軍，後來回歸家庭，再後來重新站上賽場，從70歲打到73歲，金牌攢了11塊。每年都在跳，每年都在翻，去年跳不動了就前滾翻收場，今年又跳起來了。

她女兒說期待明年媽媽能帶著健康的身體繼續參賽。以檜山直美現在這個狀態，明年大概率還能在賽場上看到她。到時候她74歲，還是一頭白髮，還是會翻筋斗。

期待74歲的檜山直美會繼續翻筋斗。（airyjapan711@instagram）

有些人一輩子都在等一個「合適的時機」去做想做的事。檜山直美好像從來沒想過這個問題。她就是在沙坑裏翻了幾個筋斗，然後就翻了六十多年。

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