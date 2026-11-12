喝水常嗆到吞藥易哽喉？口腔衰弱失能風險大增　10招練習改善吞嚥

隨著香港邁入超高齡社會，「吃得下、吞得順」不僅關係日常飲食，更是影響長者營養攝取、健康與生活品質的重要環節。



臺北市政府衛生局、社會局與社團法人台北市牙醫師公會共同推廣「全民益口銅身操」，將呼吸、唇舌、咀嚼及吞嚥等口腔功能訓練，設計成簡單易學的10個招式，希望將「口腔也需要運動」的觀念帶進社區、長照機構及家庭，協助長者維持口腔功能與生活品質。

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口腔衰弱不只影響吃東西 研究：失能風險增加2.35倍

日本2018年發表的4年前瞻性研究指出，針對「自然牙少於20顆、咬合力低下、舌壓低下、構音能力低下、咀嚼困難、吞嚥困難」等6項指標評估，凡符合3項以上即屬於「口腔衰弱」。

研究顯示，口腔衰弱者後續發生身體衰弱風險增加2.41倍、肌少症風險增加2.1倍、失能風險增加2.35倍，死亡風險增加2.09倍。顯示口腔健康除了蛀牙、牙周病等疾病防治外，也應重視咀嚼、吞嚥及說話等口腔功能是否逐漸退化。

喝水常嗆、吞藥卡喉別當老化 出現5種狀況應提高警覺

當長者開始出現喝水容易嗆咳、固體食物愈來愈難咀嚼、吞藥困難，說話開始含糊，或吃完感覺食物卡在喉嚨，甚至因吞嚥問題影響進食及體重，可能不只是年紀增長的自然現象，更可能是「口腔衰弱」警訊，都應提高警覺，進一步留意口腔及吞嚥功能。

長者喝水常嗆、吞藥卡喉可能是「口腔衰弱」警訊，應提高警覺。（AI生成圖片）

民眾可透過吞嚥功能自我評估工具，初步瞭解吞嚥功能狀況；如症狀明顯、持續存在或已影響日常進食，建議尋求牙醫師、醫師或相關專業人員進一步評估，以利及早發現問題並適切處理。

10招「益口銅身操」練口腔 從唇舌、咀嚼到吞嚥都顧到

「益口銅身操」整合呼吸與擴胸、唾液腺按摩、頰肌與舌部運動、唇口舌構音，以及咀嚼、吞嚥相關肌群訓練，設計成10個簡單容易記憶的招式：「開門見喜、屏氣凝神、仰天長嘯、面面俱到、一鼓作氣、頷首稱是、意猶未竟、聲聲不息、口耳相傳、謝天謝地」。

其中「聲聲不息」透過 Pa、Ta、Ka、La 發音搭配肢體動作進行唇口舌構音訓練；「面面俱到」結合唾液腺按摩；「頷首稱是」則加入吞嚥相關肌群訓練，讓專業的口腔功能訓練變得簡單、有趣的日常活動，讓長者更容易持續練習。

每天花3至5分鐘活動口腔 潔牙、假牙清潔也別忽略

台北市牙醫師公會呼籲，可將每日3至5分鐘的口腔運動，結合餐後潔牙、舌苔清潔、假牙清潔與口腔功能觀察，納入日常照護流程，建立從預防、清潔到功能維持的完整照護觀念。

台北市牙醫師公會也提醒，口腔照護不只是把牙齒刷乾淨，更重要的是幫助長者維持吃、吞、說與笑的能力。口腔衰弱不應等到不能吃、不能吞或反覆嗆咳才開始處理，從每天活動口腔肌群、正確潔牙及做好假牙管理開始，守住一張嘴，也是守住長者的營養、尊嚴與生活品質。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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