腰痛成因｜長者腰背痛不只因老化！中醫推杜仲秋葵等5食材護筋骨

腰痠背痛是長者專利？抑或長者發病最嚴重？據香港家庭醫學學院的一項統計，香港約有接近六成人，曾經有過腰痠背痛的問題，而發病的原因與日常生活姿勢的不當、老化的骨刺，或外力傷害有關，因此，腰痠背痛的問題其實非常普遍。面對這情況，中醫推介5種食物可有助紓緩。



腰背痛原因｜傷患不處理 老來引發腰痠背痛

世界衛生組織（WHO） 報告指出，肌肉骨骼系統疾病是導致全球殘疾與慢性疼痛的主要原因。人體的骨骼及肌肉，因為日常的使用，久而久之就會留下受傷的印記。隨著年歲增長，人體在30至40歲後肌肉量與骨質開始加速流失，當身體功能退化疊加年輕時的舊患，中年時便容易演變成慢性的腰痠背痛與關節退化問題。到了老年的時候，一不小心跌倒、被硬物撞擊，或遭到碰撞，腰痠背痛的問題將會更加嚴重。

到了老年的時候，一不小心跌倒、被硬物撞擊，或遭到碰撞，腰痠背痛的問題將會更加嚴重。（AI生成圖片）

台灣花蓮慈濟醫院中醫部中醫教育中心副主任龔彥綸醫師指出，腰痠背痛的成因大多來自5大問題：

腰痠背痛原因

腰痠背痛原因【1】外在邪氣——風

在中醫觀點裡，風是指外在環境的因素，風進入了人體內，或者外在因素影響到體內的氣血流通。



腰痠背痛原因【2】外在邪氣——寒

最明顯就是手腳冰冷，血管受寒收縮痙攣，導致周邊血液循環不良，就是中醫經常說的不通則痛。



腰痠背痛原因【3】外在邪氣——濕

濕在中醫角度就是身體的水分停滯不動，就像下雨天的時候，老人家的膝蓋或全身骨頭會痠痛。



腰痠背痛原因【4】體質虛損——氣虛

長者常有元氣虧虛或脾肺氣虛，難以推動氣血循環；加上年邁腎氣漸衰，容易形成虛寒、畏冷及倦怠體質。當氣血運行受阻，局部肌肉筋膜缺乏濡養，便會產生痠痛。



腰痠背痛原因【5】體質虛損——腎水／腎精不足

長者腎水也容易缺乏，腎水就是體內的水分和營養，當腎水不足時，無法滋潤關節肌肉，也會造成痠痛。



中醫推介5種食物改善腰痠背痛

改善腰痠背痛食物推介【1】黃豆

黃豆的營養成分均衡，其蛋白質的氨基酸組成較接近人體需求，其含量與同等分量的瘦肉、牛奶及雞蛋相比，營養價值不相伯仲。 黃豆有抗氧化、預防骨質疏鬆作用，其含有大豆卵磷脂、異黃酮素等，有助更年期女性補充天然荷爾蒙，並改善其骨質疏鬆問題。

改善腰痠背痛食物推介【2】枸杞

枸杞主要功效有潤肺清肝、滋腎益氣、生精助陽、補虛勞強筋骨、祛風及明目，所以對於風濕或腎氣不足、腎水不足所引起的痠痛都有不錯的效果。

改善腰痠背痛食物推介【3】秋葵

秋葵營養價值極高，有保護腸胃和肝臟的功能，其黏性物質可幫助消化，還含豐富蛋白質及維他命A、B及膳食纖維，還含有豐富鈣質、鐵質、磷質都是人體組成骨骼的主要成分，在中醫角度還可以入藥治療胃炎、胃潰瘍等。

秋葵含有豐富鈣質、鐵質、磷質都是人體組成骨骼的主要成分。（網上圖片）

改善腰痠背痛食物推介【4】山藥

山藥內含豐富的酵素、維他命B及C、鈣質與鉀質等營養素，能夠強健身體保護骨骼，補肺氣益腎精。其所含的薯蕷皂素，可以去除依附在血管壁的膽固醇，還能夠減少肌肉老化以及恢復肌肉彈性。

改善腰痠背痛食物推介【5】杜仲

杜仲主要功效為補肝腎、強筋骨，臨床上常與祛風濕藥配伍，輔助緩解因肝腎不足伴隨風濕所引起的腰脊痠痛或坐骨神經痛。

杜仲補肝腎強筋骨（常配伍祛風濕藥）。（網上圖片）

提提大家，黃豆屬高嘌呤及植物蛋白、山藥與秋葵則富含鉀，對於本身患有高尿酸血症、痛風或晚期慢性腎臟病的腰痛長者，切勿過量服食。建議在調整飲食習慣時，先詢問醫生意見。