26歲YouTuber曉欣患卵巢癌　14cm腫瘤傷口由胃至子宮：要重新學行

近年癌症有年輕化趨勢，身體發出的任何訊號都不容忽視。香港知名YouTube頻道《入實驗室撳PLAY掣》主持之一、年僅 26 歲的YouTuber曉欣近日公開自己確診卵巢癌的消息，還透露自己體內竟有一個14cm的腫瘤。卵巢癌屬女性常見癌症之一，而這種病有什麼常見症狀和有效預防手法呢？



香港本土YouTube頻道《入實驗室撳PLAY掣》由兩個女仔曉欣和Wing擔任主持，影片以美食探店和多元挑戰為主，風格貼地幽默，頗受年輕觀眾歡迎。日前，該頻道上載一條題為「兩個女仔遇到少少難關，你哋會陪我哋過嗎？」的影片，曉欣在片中透露自己身體出了出一點小狀況，需要暫時休息一陣，但未交代具體病情。

曉欣（左）在影片中透露自己需要修養一段時間（入實驗室撳PLAY掣@YouTube）

確診心路與術後要重新學習生活

而曉欣10月31日透過社交平台公開自己確診卵巢癌的消息，表示「26歲生cancer這件事對我來說實在太搞鬼，是我從來從來沒有想過的事。」，初初發覺身體不適，以為只是普通腸胃問題，後來輾轉幾個醫生沒有解決，進一步檢查才發現情況不樂觀，最終確認卵巢內有一個14cm的腫瘤，醫生診斷為罕見的惡性腫瘤。面對這個突如其來的噩耗，她坦言「對診斷結果感到抗拒」。

曉欣交代自己已於十月中完成手術，透露傷口由胃部延伸到子宮「有點像開刀生仔的體驗」，術後初期需要重新適應行走、睡眠和進食等。現今她表示精神狀態和胃口已恢復，以及接下來可能還需要進行第二次手術及其他輔助治療。

感謝身邊人 承諾好快歸隊

她感嘆「這個十月實在很漫長」，直言自己在8月才承受失去嫲嫲的打擊，而原定11月頻道會有的「大轉變」規劃也因病被打亂，感謝拍檔和經理人的體諒，同時也很慶幸在這段日子「遇到好醫生、有愛我的家人、朋友陪我過這個難關，特別想Credit女朋友在我生病後為我打點一切，比我更緊張擔心，我知道我是被愛的，不孤單的」。

儘管面臨重大挑戰，曉欣依然樂觀堅定。像之前承諾觀眾的一樣「等我完成這個Big boss級挑戰，我會好快好快歸隊」，並充滿信心地表示「雖然康復的路上，比我想像中少少辛苦，但同樣少少期待。我知我做得到的，我必須做得到的」。

卵巢癌常見症狀與預防方法

卵巢癌屬於較為常見的婦女疾病（Shutterstock）

卵巢癌屬於較為常見的婦女疾病，根據衛生防護中心的數據顯示，在2022年，卵巢及腹膜癌在香港女性最常見的癌症中排第六位。而且卵巢癌的早期症狀不明顯，通常在晚期才被確診。雖然卵巢癌多發於更年期後，但年輕女性也不能忽視。

卵巢癌常見症狀：

腹部不適：腹部經常感到腫脹、壓迫或悶痛

消化功能異常：容易消化不良、胃口變差、或腹瀉、便秘等

排尿習慣變化：有尿頻、尿急現象

持續疲憊無力：長期感到疲累，精力無法回升

如何有效預防卵巢癌：

根據醫管局的建議，降低卵巢癌風險需要從多方面著手。

1. 保持均衡飲食並避免攝取過量脂肪

2. 維持適量運動

3. 保持情緒穩定和舒緩精神壓力

4. 長期有卵巢功能失調的婦女則需積極接受治療。

此外，醫學研究亦表明，服用口服避孕藥超過五年、懷孕最少一次、以母乳餵哺嬰兒，以及接受過輸卵管結紮或子宮頸切除手術，均可有效降低患上此症的風險。