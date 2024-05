《聖哥傳》真人版電影年底上映！松山研一染谷將太繼續做耶穌佛陀

由漫畫家中村光創作的漫畫《聖☆哥傳》(聖☆おにいさん),以趣味的二大宗教佛教與基督教的創始者—釋迦牟尼和耶穌故事獲得粉絲好評,後續也推出OVA與劇場版動畫,更曾推出過真人版日劇。



近期官方也宣布,將推出漫改真人《聖☆哥傳》劇場版《聖☆哥傳 THE MOVIE~聖人 VS 惡魔軍團~ 》( 暫譯,聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS惡魔軍団~) 將於今年12月20日在日本上映,同步公開宣傳視覺圖和特別訪談會視頻。

《聖☆哥傳》自2006年起開始連載,至今已有21本單行本。故事以二大宗教佛教與基督教的創始者—釋迦牟尼和耶穌,兩人在度過世紀末後到人間度假,在東京一起租了間公寓過生活的故事。兩人穿越帶人間的生活產生許多趣味的火花,雖說包裹著宗教外皮,卻有著搞笑荒誕的趣味劇情。

在2009年獲得手塚治蟲文化獎短篇獎,並於先後改編成劇場版動畫和真人劇集三部。這次上映的劇場版改編自原作中的長篇章節「スクリーンへの長い途」 ,基本上延續先前劇集的內容,這次主演陣容,同樣由松山研一飾演耶穌,染谷將太飾演佛陀,並由福田雄一擔任導演。

訪談會視頻中也提到,接下來每月的23日官方訂定為所謂的「哥哥日」,5月開始到電影上映前,都會公布演出卡司與更多情報,希望粉絲關注官方藏著的驚喜。

這也是該漫改真人系列首次進入電影院,喜歡的粉絲可別錯過了 !