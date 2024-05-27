《聖哥傳》真人版電影年底上映！松山研一染谷將太繼續做耶穌佛陀

由漫畫家中村光創作的漫畫《聖☆哥傳》（聖☆おにいさん），以趣味的二大宗教佛教與基督教的創始者—釋迦牟尼和耶穌故事獲得粉絲好評，後續也推出OVA與劇場版動畫，更曾推出過真人版日劇。



近期官方也宣布，將推出漫改真人《聖☆哥傳》劇場版《聖☆哥傳 THE MOVIE～聖人 VS 惡魔軍團～ 》( 暫譯，聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS惡魔軍団～) 將於今年12月20日在日本上映，同步公開宣傳視覺圖和特別訪談會視頻。

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《聖☆哥傳》自2006年起開始連載，至今已有21本單行本。故事以二大宗教佛教與基督教的創始者—釋迦牟尼和耶穌，兩人在度過世紀末後到人間度假，在東京一起租了間公寓過生活的故事。兩人穿越帶人間的生活產生許多趣味的火花，雖說包裹著宗教外皮，卻有著搞笑荒誕的趣味劇情。

在2009年獲得手塚治蟲文化獎短篇獎，並於先後改編成劇場版動畫和真人劇集三部。這次上映的劇場版改編自原作中的長篇章節「スクリーンへの長い途」 ，基本上延續先前劇集的內容，這次主演陣容，同樣由松山研一飾演耶穌，染谷將太飾演佛陀，並由福田雄一擔任導演。

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訪談會視頻中也提到，接下來每月的23日官方訂定為所謂的「哥哥日」，5月開始到電影上映前，都會公布演出卡司與更多情報，希望粉絲關注官方藏著的驚喜。

這也是該漫改真人系列首次進入電影院，喜歡的粉絲可別錯過了 !