泫雅｜韓國性感女王減肥血淚史　一天只吃1種食物、1個月暈倒12次

韓國「性感女王」泫雅昨晚（09/11）在澳門「 WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」表演期間突然暈倒失去意識，嚇壞現場觀眾。雖然事後她在社交平台報平安，但不少網民也擔心她的身體狀況，而以往泫雅曾分享她的地獄級別減肥史，令人擔心今次暈倒是否跟減肥過度有關。



泫雅昨晚在澳門戶外表演區參加「 WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」，當她獻唱其首本名曲《Bubble Pop!》時，在毫無先兆下一個轉身後突然不支倒地，隨即疑失去意識，保鏢見狀立即衝上台將其抱離舞台，嚇壞現場觀眾及一眾網民。

報平安坦言當時「斷片」

幸好當晚約10點，清醒過來的泫雅在社交平台「報平安」，發文叫粉絲不用擔心，強調自己真的沒事，不過她坦言暈倒的瞬間已經「斷片」，「什麼都不記得了」。對自己今次不專業的演出感到「抱歉，真的非常抱歉」，並向粉絲承諾，未來「會更加鍛鍊體力，繼續努力」，「雖然不是所有事都能如我所願，但我會努力的！」不過她未有透露暈倒原因。

有現場觀眾表示，泫雅其實在表演倒數第二首歌時，看起來已有點疲態，還一度靠在舞台旁的樓梯休息，不少網民猜測她暈倒或跟2大原因有關。

為減肥曾一日只吃一份飯捲

泫雅以往曾透露自己曾經地獄式減肥。她在韓綜《全知干預視角》等節目中自爆，過去為了快速瘦身，極度限制熱量攝取，曾試過「一天只吃一份飯捲」！有時為了讓效果更極致，她甚至只吃這一份飯捲中的一塊！而她近來為了表演，又努力減了10公斤，所以有網民認為她可能是減肥過度所以暈倒。

確診血管迷走神經性昏厥

此外，2016年泫雅也確診了血管迷走神經性昏厥，經常會莫名暈倒，此次暈倒也有可能是病發引起。其實除了會無故昏厥，泫雅也曾飽受低血壓困擾，最嚴重時竟然在一個月內暈倒了 12次！ 她也公開承認自己患有憂鬱症和恐慌障礙，身體狀況令歌迷十分擔心。

沒有事情緊要過健康，希望泫雅身體可以早日復原啦！