全智賢6大嚴苛生活規條首公開！6點起床空肚運動+「變態」習慣

韓國女星全智賢的私生活向來低調，近日作客好友洪真慶主持的《學習王真天才》（공부왕찐천재）的她，是出道28年第一次參加YouTube節目，更分享自己是如何透過健康飲食和生活作息，維持完美狀態。



全智賢出道28年第一次參加YouTube節目（공부왕찐천재截圖）

6大自律生活習慣首公開

全智賢透露，她每日都會空腹做運動，她指自己用餐後再運動會容易感到不舒服，所以養成早上6點起床，8點跑步的習慣。最近她更開始試玩拳擊，認為多接觸不同種類的運動，能夠防止身體習慣同一模式，而令效果減半。

全智賢每日都會空腹做運動（網絡圖片）

下午２時才吃第一餐

全智賢強調，運動不是一時之間的效果，習慣比一切都重要：「抱持一輩子都學習運動的心態，堅持下來就能看到體態的變化。」運動後她不會馬上吃早餐，而是等到下午2時才進食第一餐，3小時後再吃晚餐。全智賢解釋自己容易「深夜總是餓」，延遲進食能讓飽腹感延續到晚上，減少想吃宵夜的念頭。

全智賢少吃辛辣或油膩食物，亦幾乎不喝酒（bhc chicken）

不愛食辣、幾乎不喝酒

不少人減肥期間都會減少攝取碳水化合物，全智賢表示自己聚餐時會照樣吃，但也會「選擇對身體好的東西」。她大部份時間偏向清淡飲食，選擇原型食物或超級食物，如雞蛋、蔬菜、牛油果、希臘乳酪等。另外，全智賢不愛吃對腸胃造成負擔的辛辣或油膩食物，亦幾乎不喝酒。早睡早起也是全智賢保持良好狀態的秘訣。她透露自己晚上容易感到疲倦，所以會在11時入睡，讓自己有充足的時間休息。

除了靠運動和飲食，全智賢還有個方法鍛鍊自己克服難題（IG圖片）

每日做一件難事

除了在運動及飲食方面著手，全智賢更會每日做一件她覺得麻煩或辛苦的事。她分享「自討苦吃」的背後原因：「成功克服不想做的小事，好像以後遇到更大的難題都不會怕。」網民對全智賢的自律感到相當佩服：「不是靠整容或打針，而是積極去保養和照顧自己」、「看不出是兩孩之母」、「全智賢的氣場難以匹敵，似乎還未有人能夠超越」。