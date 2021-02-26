元宵節｜18題終極燒腦燈謎　國王搭飛機猜一明星、72小時猜一字

開罐
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元宵猜燈謎！元宵節除了是中式情人節之外，亦是猜燈謎的大好日子，《開罐》為大家準備了18題燒腦燈謎，好意頭得來又可以應節，一起來猜猜看吧！

米奇老鼠和唐老鴨，猜一字；日落，猜中國地名；少了一本書，猜四字詞語，這些傳統形式燈謎，一點都不容易，當中不止食字、諧音，更牽涉兩文三語、天文地理，少一點知識都會被考起，看看這18題，你猜對多少吧！

這18題燈謎，唐伯虎都未必識答。

👇👇👇按圖看18個勁燒腦元宵燈謎👇👇👇

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講燈謎又點少得中秋節？有冇聽過一味餸叫「外國人沖涼」？無聊搞笑的IQ題大家都聽得多，燈謎加上廣東話一樣可以好好玩，《開罐》為大家準備了一些有趣燈謎，只有精通廣東話的朋友，才有機會全中，一來玩玩吧。

👇👇👇按圖猜燈謎👇👇👇

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「肥婆坐屎塔」、「太監信耶穌」你知道是甚麼意思嗎？這些市井味濃，有點低俗，有時甚至會夾雜一些粗口的歇後語，將廣東話的特色發揮得淋漓盡致．這16個歇後語，就算一時猜不出背後意思，開估之後都一定會會心微笑！

👇👇👇按圖看16句貼地歇後語👇👇👇

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當港式英語，遇上搞鬼抵死的廣東話諺語，爆笑效果更加幾何級數上升，「I eat salt more than you eat rice」、「You do the 1st, I do the 15th.」這30句你又知道是甚麼嗎？

立即CLICK入內文睇足本版：30句廣東話諺語英文神翻譯　睇得明一半證明你係真香港人！

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