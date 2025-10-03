中秋節祝福語2025｜香港80+中秋祝賀詞：客戶/搞笑/長輩/親友適用

中秋佳節2025，是與家人團聚、寄託思念的美好時刻。一份真摯的祝福，能讓這份情誼和節日氣氛更加圓滿。香港01小編為您精選了80+句中秋節祝福語，涵蓋了對不同對象的祝福語。無論您想向親友、長輩、同事或心愛的人表達心意，都能在這裡找到最適合的詞句。

（黃寶瑩攝）

中秋節祝福語｜經典萬用百搭祝福語

1.中秋節快樂，月圓人團圓！

2.祝您闔家幸福，平安健康。

3.花好月圓，心想事成。

4.月圓人圓，事事圓滿。

5.人月兩團圓，歡度中秋。

6.願您中秋好運連連。

7.願君月圓人長久，千里共嬋娟

8.明月千里寄相思，遙祝中秋佳節愉快。

9.月是中秋分外明，情是團圓分外濃，祝您人圓家圓。

10.願您花常好，月常圓，人長久。

11.月圓人圓事事團圓，人順心順事事都順。

12.闔家團圓樂悠悠，歡度中秋。

13.願生活日日甜，日子比月餅更甜蜜。

14.月光所至，皆是福氣，願您平安喜樂。

15.人月兩團圓，福壽綿延到永遠。

中秋節祝福語｜長輩／親友

1.感謝您的諄諄教誨與無私奉獻，祝您中秋安康順心。

2.願您生活美滿如月，笑容常伴，福壽綿長。

3.月到中秋分外明，願您身體健康，平平安安。

4.月光皎潔，照亮心田，祝您平安喜樂，萬事如意。

5.祝您中秋佳節吉祥如意，身體健康，福壽綿長。

6.桂花飄香，月餅香甜，祝您生活美滿，笑臉盈盈。

7.明月本無價，朋友皆有情。衷心祝願您和家人團圓美滿。

8.遙遙千里暫未聚，但邀明月代傳情。

9.一輪明月千里共，一聲祝福遙相送。

10.心隨明月到，情隨祝福傳，中秋平安。

11.願您福星高照，事業順利，健康平安長久。

12.人團家圓事業旺，中秋快樂身康健！

13.願您天天如十五的月亮，圓滿，充滿光彩和美好。

14.月色如水，思念如潮，祝您中秋佳節平安快樂。

15.年年圓滿如意，日日喜悅無憂，時時刻刻都歡喜。

中秋節祝福語｜平輩／朋友

1.中秋節到了！記得吃月餅，甜甜蜜蜜不發胖！

2.願你今年中秋的月餅，內餡飽滿，生活更飽滿！

3.月亮是我拋的硬幣，兩面都是祝福你！中秋快樂！

4.月亮tag了你：「祝你中秋節快樂！」

5.願你像十五的月亮一樣，一樣咁圓！

6.月有陰晴圓缺，我和你什麼都不缺。中秋快樂，朋友！

7.願月光把幸福帶給你，天天都開心滿滿。

8.月圓人圓，友情更圓滿。願我們的友誼永不變。

9.月光灑滿了天空，思念寄託在心間，願你中秋美好。

10.願你的生活像滿月一樣圓滿，沒有煩惱。

11.舉杯邀明月，煩惱都退卻。

12.中秋快樂！希望你的笑容像月光一樣明亮。

13.願你好運連連，像月亮一樣圓！

14.中秋快樂！一切美好如期而至。

15.願您年年中秋待月圓，歲歲平安享團圓。

中秋節祝福語｜創意搞笑

1.中秋到了，祝你月餅吃不胖！

2.月有陰晴圓缺，但你的月餅不能缺。中秋快樂！

3.願你像月餅一樣甜甜蜜蜜，像烤肉一樣香噴噴！

4.天上月圓圓，你的肚皮也要圓。祝你中秋大吃特吃！

5.祝你今年的收穫跟月餅一樣飽滿，財源滾滾來!

6.明月如解意，從此無水逆！祝你中秋順利！

7.願你顏值像十五的月亮一樣，美得發光！

8.祝你人緣圓圓、夢想圓圓，就是臉別太圓！

9.祝你運氣像月餅一樣甜，身手像玉兔一樣敏捷！

10.關掉你的手機，慢慢閉上眼睛，想想我，想想月餅...你會發現我和月餅一樣圓！

11.別說我沒提醒你：你收到我的祝福後，好運就會纏著你不放喔！

12.我已經將你的手機號碼告訴了月老，他會在月圓夜幫我告訴你：中秋快樂！

13.願你的生活幸福甜蜜，像月餅一樣多層次、有內涵！

14.月光是我的 Wi-Fi 訊號，已將「好運、財運」下載到你身邊，中秋快樂！

15.中秋到了，記得把煩惱打包成月餅餡，一口吃光，永不留存！

中秋節祝福語｜給客戶

1.中秋平安，願貴公司鴻圖大展，蒸蒸日上！

2.值此良辰，謹賀中秋，願貴公司商運昌隆、財源廣進。

3.月滿團圓日，祝福誠意至，祝願我們的合作長遠穩定。

4.願您的事業版圖如月圓，不斷擴大圓滿，再創輝煌！

5.祝您中秋順遂如意，步步高升。

6.逢佳節之際，敬祝闔家安康、事業順利，感謝一路支持。

7.中秋佳節，願您生意日進斗金，如火如荼！

8.祝貴公司前程似錦、事業騰達，中秋節快樂！

9.月到中秋分外明，願貴公司興旺發達！

10.月圓情濃，共話佳節。感謝您的厚愛，願合作如月圓長久。

11.一輪明月，見證團隊的努力；一份月餅，表達誠摯的謝意。

12.祝您家庭事業兩團圓，願我們的合作持續圓滿輝煌。

13.月到中秋情更濃，感謝您的一路陪伴與支持，中秋快樂！

14.月滿中秋，願您事業騰達，家庭幸福美滿。

15.年年圓滿如意，歲歲平安健康，中秋快樂！

中秋節祝福語｜英文賀詞

1.Happy Mid-Autumn Festival! May the beauty of the moon fill your life with happiness.(中秋節快樂！願月亮的美好為您的生活帶來幸福。)

2.Wishing you and your family a joyful and harmonious Mid-Autumn Festival.(祝您和您的家人度過一個愉快而和睦的中秋佳節。)

3.May your life be as sweet as the mooncakes and as bright as the moon.(願您的生活如月餅般甜蜜，如明月般皎潔明亮。)

4.Wishing you a happy full moon and a happy life！(祝您月圓人圓，生活幸福！)

5.May the bright moon light your path to success.(願明月的光芒照亮您通往成功的道路。)

6.Wishing you all the best and a joyful reunion during the festival.(祝您一切順利，佳節團聚愉快。)

7.Wish us a long life to share the beauty of this graceful moonlight.（祝願我們都能安享這美好的月光）

8.May the round moon remind you of my sincere wishes for you.(願圓月傳遞我對您真摯的祝福與思念。)

9.May the joy of reunion be with you always. Happy Festival!(願團聚的喜悅永遠與您相伴。佳節快樂！)

10.Happy Moon Festival! Wishing everything goes well for you.(中秋快樂！祝您事事順心。)