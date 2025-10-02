中秋節屬極陰日！命理學家提醒：今年4大生肖要避月+10大節日禁忌

中秋節就到，不少人都會在中秋當晚出街賞月，但有命理學家卻提醒，中秋屬於極陰日，有４個生肖在今年需要躲月，不要曬月光，即使出夜街也應小心，究竟是哪幾個生肖呢?



台灣命理學家小孟老師日前在其FB專頁發放短片，提醒今年中秋節有幾個生肖要避月。他表示，古人認為月亮是陰，因此月亮越大就代表陰氣越重。而且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為極陰日。小孟老師提醒大家，有四個生肖不適合在極陰時，也就是晚上五點後曬月光，因為比較容易會有這種身體不適，或者是有沖犯到一些煞氣。

中秋要避月生肖｜1.屬蛇

屬蛇的朋友因為在今年犯太歲，所以容易會沖到財帛宮，賞月過久容易影響頭暈與判斷力。當你賞月完之後，你不知道為什麼就會想買很多，然後偏偏就是在另外一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初。所以小孟老師建議，屬蛇朋友的人要在五點過後中秋節要躲一下月亮。

中秋要避月生肖｜２.屬猴

屬猴的朋友若賞月過久，要留意健康比較差。若必須要賞月，要記得要帶紅包帶在身上。這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清楚。凡事要簽合約或做什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，減低出錯率。

中秋要避月生肖｜3.屬豬

屬豬的人，中秋賞月容易沖犯到精神宮位，賞月也會容易影響到睡眠品質。要避免前往山上、樹林邊燒烤，若要前往請穿較鮮色的衣服，就能抵擋煞氣。

中秋要避月生肖｜4.屬虎

屬老虎的朋友，一定要躲月，否則中秋賞月太久容易會沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊、或者湖邊、河堤燒烤。若要前往請攜帶糯米在身上，離開之後就丟掉。糯米會幫你把一些穢氣、煞氣通通都丟掉喔！

此外， 由於中秋當日是「陰日」，賀中秋時也要注意這些細節，過去小孟老師也列出過中秋節「10大禁忌」，大家賀中秋時也要注意這些細節。

中秋節禁忌｜1. 不要逗兔子

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此嫦娥也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔仔溫柔，若不溫柔人間的兔子會有所感應傳遞給月宮的兔子。

中秋節禁忌｜2. 男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響，或會容易睡眠品質轉差。

中秋節禁忌｜3. 不宜到海邊與河邊

中秋受到月球引力影響，或易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。

中秋節禁忌｜4. 女生不宜拜灶

《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞，小孟老師認為另一個原因為古代在封建時期男女授授不親為主要潮流因此才會有這種特殊禁忌。

中秋節禁忌｜5. 流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。

中秋節禁忌｜6. 不要用手指指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮以免對神明不敬。

中秋節禁忌｜7. 吃中秋月餅和吃水果忌不圓

在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此在中秋節的時候避免吃有菱有角的餅，比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。

中秋節禁忌｜8. 女性忌頭髮遮額頭

女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。

中秋節禁忌｜9.不要到榕樹下或陰氣重的地方

中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

中秋節禁忌｜10.避免晚間游泳

夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。

資料來源： 小孟老師星座塔羅牌之清水孟

（**風水命理非精密科學，分析僅供參考**）