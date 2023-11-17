每逢轉季，鼻敏感人士最辛苦，因為朝早特別容易鼻敏感發作，狂打噴嚏又鼻塞，惹人討厭！日本節目《世界一受けたい授業》請來耳鼻喉科專家石井正則教授簡單通鼻操，只需4個步驟保持一個動作，就能刺激交感神經，10秒內有效舒緩鼻塞。即睇下文數個步驟學會通鼻操！



日本耳鼻喉醫生教大家做10秒簡單通鼻操。（《世界一受けたい授業》截圖）

日本耳鼻喉醫生石井正則在日本電視台綜藝節目《世界一受けたい授業》中，教大家10秒通鼻操，只需4個簡單步驟即可使鼻腔恢復暢通！

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不少過敏體質人士一轉季即周身病，早上已開始狂打噴嚏及鼻塞，令人不勝其煩。要改善令人不爽的鼻敏感症狀，不妨注意一下日常生活習慣有否犯錯！

台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道提到5大招數對付鼻敏感，包括飲食上要戒口，其中放學、放工回家後一個極度懶人的習慣都有機會致敏！

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同場加映：放屁｜27歲女狂放20屁終患癌 屁味反映身體問題 臭雞蛋味代表？

正常人每天會放屁約12至25次，但不少人放屁時習慣性忽略屁的氣味。其實不同放屁的氣味加可以反應身體哪些部位出現問題，例如吃過量的蛋白質會產生惡臭、放屁時帶有血腥味有機會是腸胃出現問題。

內地媒體《北青網》報道，一名27歲女生一天內狂放超過20個屁，。又出現腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，但她不以為意，還以為是自己飲食不當導致放屁。最後她在家人的建議下到醫院檢查，結果發現她患上第三期大腸癌。為免太遲得知自己患病，大家平時一定要留意自己的屁味有無古怪。

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唔同屁味其實反映不同健康狀況，點擊睇全文：放屁｜27歲女狂放20屁終患癌 屁味反映身體問題 臭雞蛋味代表？