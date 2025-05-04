高蛋白飲食成流行趨勢！可助增肌、抗老　營養師：3類人最該吃

當你聽到「高蛋白」，第一個想到的是健身房裡舉鐵的「健身族」嗎？其實，高蛋白不只是運動族的專利，隨著健康意識抬頭，越來越多民眾也開始關注每日蛋白質攝取是否足夠。從提升新陳代謝、協助減重，到預防肌肉流失，高蛋白的好處遠比你想的多。



時下流行的「高蛋白」飲食是什麼？有什麼要注意？《網路溫度計DailyView》今天帶你一次看懂！

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 21

高蛋白是什麼？成流行趨勢

「高蛋白」簡單來說就是蛋白質攝取量較高的飲食方式。依照衛福部國民健康署建議，19歲以上成人每日建議蛋白質攝取量為每公斤體重1.1克，而高齡族群則建議提高到每公斤1.2克，若體重60公斤，每日蛋白質建議攝取量為66克。營養師夏子雯表示，一般人其實容易透過飲食達標，但對於吃固態肉類會有負擔或飲食不均衡的人來說，高蛋白粉是一種便利選擇。

健身族蛋白需求高！「這類人」需留意

有在健身、重量訓練的民眾，為了增肌，攝取量可能會提高到每公斤體重2克甚至到2.5克，蛋白質能幫助肌肉修復與生長，是健身族不可或缺的營養來源。營養師夏子雯補充，即使不健身，若日常攝取不足，高蛋白也能幫你補足營養缺口，兒童則需特別留意，因腎臟尚未發育完全，建議以天然食物為主，方可均衡飲食。

【相關圖輯】女人化全妝去健身被公審 嘆健身室變大型相親現場！網民揭真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

除了健身族，以下3大族群也適合：

長輩與肌少症風險者：高蛋白有助維持肌肉量，但建議搭配運動。

孕婦：若無法攝取足夠肉類或沒食慾，補充高蛋白能滿足營養需求。

日常飲食蛋白質攝取偏低者：如外食族常吃便當但肉類不足，也可適量補充。

【相關圖輯】健身教練｜職業小三3年內發現數百名男性出軌 揭最容易外遇5大工作排行（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

高蛋白不只增肌 還有這「3項」優點

民眾普遍認為高蛋白僅適合想長肌肉的人，實際上，它對健康有諸多益處，包括：

提高新陳代謝：蛋白質有高產熱效應，有助燃脂與提升代謝率。

減重與控制食慾：蛋白質讓人有飽足感，可減少熱量攝取。

維持肌力與耐力：特別適合銀髮族或需要體力的人，避免熱量赤字造成肌肉流失：對減脂族群非常重要。

【相關圖輯】性愛｜健身女練完腿「性慾達至頂峰」網民有共鳴：男友快被榨乾了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

常見的高蛋白食物有哪些？

根據美國農業部（United States Department of Agriculture, USDA）公告資料，常見的高蛋白食物，其含量如下：

1、吞拿魚、三文魚、黑線鱈、鱒魚

常見份量單位：85克

蛋白質含量：21克



2、雞肉、火雞肉

常見份量單位：85克

蛋白質含量：19克



3、原味希臘優格

常見份量單位：120克

蛋白質含量：17克



【相關圖輯】省錢｜美國財經雜誌列出理財6招慳好多錢 唔太做Gym即退健身會籍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

4、牛奶

常見份量單位：240毫升

蛋白質含量：8克



5、雞蛋

常見份量單位：一顆

蛋白質含量：6克



6、堅果

常見份量單位：28克

蛋白質含量：7克



【相關圖輯】健身唔係為追女仔！網民列操肌八大優點 變健康之餘仲可以慳錢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

高蛋白飲食注意！營養師籲：均衡攝取

高蛋白補充不再是健身房專屬，營養師夏子雯表示，只要根據個人需求、運動量與飲食情況判斷是否需要補充，就能善用它提升身體機能。另外呼籲補充前，應先檢視日常飲食是否已足夠，若攝取過量，恐增加「肝腎負擔」，導致尿酸升高、或是因高蛋白帶來的飽足感，減少其他營養素攝取導致「便秘」。因此補充高蛋白時，應適時補充水份幫助代謝，並注意攝取足夠蔬菜與油脂，避免只吃高蛋白導致營養失衡。

延伸閱讀：

比酸葡萄心理更可怕！ 小心「甜檸檬心理」影響健康

穿球鞋的鯊魚爆紅成Z世代迷因新寵！TikTok、品牌瘋狂跟風

王蟲海報最後收藏機會 《風之谷》2日限定「王蟲歸來」特別場資訊一次看

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】