2025微短劇熱播Top10｜念念有詞／奪娶三甲不入？榜首男主是小孩

2025微短劇熱播Top10｜2025微短劇推薦｜內地微短劇憑藉緊湊的劇情、令人上癮的狗血元素，話題度、播放流量和吸金力持續上升。越來越多觀眾選擇在休閒時段觀看和討論微短劇，下文就盤點2025年上半年熱門爆款的10部微短劇，一起來看看有沒有你喜歡的。



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微短劇的單集時長因不同類型和播放平台而有所不同，普遍在1至15分鐘之間，近期以3至10分鐘是主流。本文排名主要通過觀眾常用的熱門短劇平台，例如抖音、紅果、騰訊視頻等，根據播放量、平台熱度、社交媒體討論度，及內地權威短劇數據分析平台2025上半年報告的數據，綜合出10部大熱微短劇，排名僅為讀者提供多一個參考。

10部大熱微短劇題材包括先婚後愛、歡喜冤家、家庭温情、復仇虐戀、雙向救贖等，從唯美古裝、年代劇、復仇到霸總虐愛都有。無論你是抽不出時間追劇，或是陷入劇荒，都能體驗只花一個周末就刷完全集的快感！

2025微短劇熱播｜第10位 《荒年全村啃樹皮，我有系統滿倉肉》——種田妹開掛逆襲

主演：郭靜、周鈺軒

類型：穿越重生／時代種田／奇幻

相關數據：紅果平台觀看量破10億，多日登上紅果短劇熱播榜第一，在紅果站內熱度一度達到9893萬。

程彎彎意外穿越到古代荒年，成為帶着四個孩子的寡婦後，獲得神秘系統助力，憑藉系統提供的能力，幫助她獲取食物和資源，帶領全村走出饑荒，實現生存逆襲。

2025微短劇熱播｜第9位 《老千》——練千術報殺父之仇

主演：白方文、劉凡菲

類型：復仇／反賭博

相關數據：騰訊視頻、愛奇藝平台播放量突破20億。在紅果短劇平台春節檔上線後，總觀看量突破10億，是紅果平台今年第一部破10億的短劇。相關短視頻在抖音、小紅書等平台累計播放量達15億，點贊量超2000萬。

男主白方文身世悽慘，父親身為老千，因一次出千被識破，慘遭砍手砍腳，含恨而亡，仇恨的火焰就此在男主心中熊熊燃起。為復仇，男主最終練就千術，他在牌桌上游刃有餘，以高超的技巧和豐富的經驗獲取巨額財富。然而，隨着他的名聲漸漸傳開，各方勢力也開始盯上他……

2025微短劇熱播｜第8位 《請君入我懷》——生死契約綁定結緣

主演：何聰睿、劉念

類型：穿越重生／甜寵

相關數據：紅果平台站內有效播放量近18億，上線首日紅果平台熱度突破3000萬，成為年度現象級短劇。抖音話題播放量破10億。

現代公關社畜宋瑤枝猝死穿越成丞相嫡女，她原本只想和離回家做一條快樂躺平的鹹魚，卻誤與暴君生死相連。宋瑤枝以聰慧吸引暴君，暴君以強勢護她周全，兩人在相處中感情逐漸升温。最終，宋瑤枝成功和離，與暴君共解生死蠱。

2025微短劇熱播｜第7位 《念念有詞》——炮灰女配俘獲啞巴總裁

主演：何聰睿、劉念

類型：穿越重生／甜寵／先婚後愛

相關數據：2025年7月3日上線，剛上線5天，紅果平台播放量破10億。上線次日，紅果站內熱度破8000萬，連續多日霸榜紅果熱播第一。上線次日，全網話題量破3億，「百念好何」CP相關抖音話題播放量超5100萬次。

女大學生桑鹿穿成小說裏的炮灰女配，原主嫌棄啞巴總裁老公，最終慘死，但桑鹿決定改變命運，她要珍愛婚姻，珍愛工作，珍愛父母，好好活一次。桑鹿的能量感染了啞巴老公，兩顆心慢慢走近，最終實現事業家庭雙豐收。

2025微短劇熱播｜第6位 《好一個乖乖女》——復仇虐戀雙向救贖

主演：餘茵、柯淳

類型：復仇虐戀／雙向救贖

相關數據：總播放量30.15億，男主柯淳一周漲粉150萬，成為短劇圈首個「30 億先生」。紅果短劇平台上線7天播放量破10億，抖音上相關話題16.5億次。

鹿鳴於飽受鹿家長達十年的精神折磨，後來遇到了段休冥，前期鹿鳴於利用段休冥來達到自己逃離鹿家的目的，後面發現段休冥對自己的是絕對的順從和信任，於是慢慢愛上了段休冥，最後鹿鳴於逃離鹿家重獲自由，發展繪畫事業，強大自己的羽翼，重新找回12歲那年光芒萬丈的自己。

2025微短劇熱播｜第5位 《奪娶》——青梅竹馬虐戀糾纏

主演：李沐宸、周峻緯

類型：禁忌拉扯／先婚後愛

相關數據：騰訊視頻播放量達10億，抖音播放量為4億，愛奇藝與抖音平台合計播放量達15億。﻿雲合數據顯示，截至7月，該劇以1500萬票房獲2025年上半年短劇分賬票房榜首。

鮮衣怒馬的少年將軍蕭楚翊與遺孤陸雲曦是青梅竹馬，二人成婚後恩愛非常，奈何蕭楚翊因搶婚被發配邊境，九死一生，歸來卻得知雲曦改嫁表哥周彥玉，母親離世，愛恨交織下蕭楚翊與陸雲曦陷入一段禁忌拉扯的情愛之中。

2025微短劇熱播｜第4位 《家裏家外》——重組家庭時代挑戰

主演：王道鐵、孫藝燃

類型：家庭温情／時代變遷

相關數據：豆瓣短劇類評分最高7.9。短劇紅果平台播放量已達24億，抖音平台播放量破 15億次。全網話題量超過50億，創造了短劇行業有史以來的最高話題量。

講述重組家庭故事，背景設定在20世紀80年代初的川渝地區。劇中，單親爸爸工程師陳海清和單親媽媽墨水廠工人蔡曉豔在一次洪災救災中相識，兩人因共同的信念和經歷走到一起，組成了新的四口之家。﻿展現了他們在面對外部環境變遷和時代挑戰的同時，如何處理家庭成員間的矛盾和誤解，最終通過相互理解和支持，建立起温馨幸福的家庭生活。

2025微短劇熱播｜第3位 《那年陽光正好》——階級差距虐戀糾纏

主演：陳冠繹、李雪瑩

類型：家庭感情／拉扯虐愛

相關數據：該劇在5月份多次登頂「DataEye」短劇熱力榜。累計播放量達1.4億，播放增量超3000萬。

男主重病住院，女主懷着孕打三份工掙錢，意外得知男主是富二代，男主爸要求男主和女主分手，才給男主治病。女主為了不耽誤男主選擇離開，沒想到出了車禍。男主以為女主去世悲痛不已，沒想到女主沒死，只是變成了痴呆，還生下了孩子……

2025微短劇熱播｜第2位 《好孕甜妻被鑽石老公寵上天》——叻仔攜媽尋爸

主演：王朝陽、詹妮

類型：萌寶親情／甜寵／久別重逢

相關數據：上線首日全網播放量超1.5億。全網播放量超10億，抖音話題量破11億。上線 7天總流水破5000萬，成為當月付費Top 1，躋身海外短劇熱度排行榜Top 3。

講述葉笙笙和陸瑾辰意外相遇並生下兒子葉小寶後，獨自撫養孩子的故事。六年之後，陸瑾辰得知自己有子的消息，開始尋找孩子。期間，葉笙笙進入陸氏集團，與陸瑾辰產生情愫。在經歷一系列波折後，葉小寶認祖歸宗，葉笙笙也母憑子貴，一家人過上了幸福的生活。

2025微短劇熱播｜第1位 《小小球神不好惹》——看細路仔桌球開掛

主演：王俊丞、朱小雪

類型：穿越重生／玄幻反轉

相關數據：登頂「DataEye」2025年上半年微短劇百強榜和「WETRUE一點查劇」2025年上半年H1短劇榜單，是2025年上半年唯一一部熱力值超9000萬的短劇。抖音播放量達2.1億，國內外播放量突破6.7億，抖音話題熱度破10億。

世界桌球第一人，有着球神之稱的白炎，在一次車禍中喪生，卻帶着一身球技意外穿越到小孩子周苗身上。周苗原本沒有絲毫桌球天賦，和姐姐在家族裏備受冷落，現在，周苗突然有了球神的所有桌球技術，這一次，他要所有看不起他的人對他刮目相看！

結語：今年的短劇呈現爆發式增長，題材越來越豐富，製作越來越精良，場面越來越宏大，打破以往「粗製濫造」的偏見。從《家裏家外》的家庭温情到《老千》的極致復仇，展現了更多類型短劇的面貌，相信能給你帶來不一樣的極致爽感。

