減肥｜醫生揭11種肥胖類型+減重方法　一類肥胖要靠室温調節減磅

以往我哋面對肥胖，都是利用計算BMI（身體質量指數）就測評自己是不是胖子，但原來肥胖比起我們想像複雜得多，近日就有醫師發文表示，肥胖竟然可分成11種截然不同的類型，而每一種類型和成因對身體的影響都大相逕庭。



近日黃軒醫師在Facebook社交媒體發以「肥胖有11種類型，你是哪類型」為題發文，表示肥胖可能高達11種完全不同的面貌，意味着即使BMI完全相同的人，肥胖類型和原因可以完全不同，而處理肥胖的方式更是南轅北轍，減重的方式亦截然不同，身上有點贅肉的你們，不妨看看自己是哪一種肥胖！

《大餓》劇照

肥胖類型｜1.大腦食慾與飽足感調控異常

大腦中有負責飢餓感和飽足感的訊號，但某些人可能因為基因影響了這些訊號，導致他們比起常人更容易感到飢餓或難以產生飽足感，進而攝取過多熱量，而導致肥胖。

減肥方法

針對這類肥胖，黃醫師建議可透過以下方式處理：

藥物治療： 使用控制大腦食慾中樞的藥物，例如 GLP-1 受體促效劑（如善纖達、胰妥讚）或作用於其他神經傳導物質的藥物，以幫助調節食慾、增加飽足感。

行為認知療法： 透過心理諮詢，學習辨識飢餓與飽足的身體訊號，並有效管理因情緒引起的進食行為。

《大步走》劇照

肥胖類型｜2.基礎代謝率低下

某部份人的基因可能會影響基礎代謝率，令其身體即使在休息的狀況下，消耗的能量亦比普通人少，因此更容易累積熱量，亦不容易消耗。

減肥方法：高強度間歇訓練與肌力訓練

針對這類型肥胖原因，醫師建議進行高強度間歇訓練（HIIT）與肌力訓練，因增加肌肉量能有效提升基礎代謝率，HIIT則能在運動後維持較高的能量消耗，同時亦可進行飲食上的調整，確保足夠的蛋白質攝取，因為蛋白質的熱效應較高，消化時會消耗更多熱量。

肥胖類型｜3.脂肪細胞功能異常

脂肪細胞不僅儲存脂肪，也分泌荷爾蒙。某些人可能因為脂肪細胞的數量、大小或功能出現異常，導致脂肪更容易堆積，或是影響身體對脂肪的利用。

減肥方法：調整生活習慣

醫師建議可以進行生活型態調整，培養規律運動和健康飲食，有助於改善脂肪細胞的健康，而未來可能使用有針對脂肪細胞分化、功能或其分泌物（如：脂聯素）的藥物。

肥胖類型｜4.胰島素敏感性問題

胰島素是調節血糖和脂肪儲存的關鍵荷爾蒙。如果身體對胰島素的敏感性下降（胰島素阻抗），會導致血糖升高，並促使身體將更多葡萄糖轉化為脂肪儲存起來，導致肥胖。

減肥方法：減少精緻澱粉和糖分攝取

這類人身體對胰島素反應不佳，導致血糖升高，並將更多葡萄糖轉化為脂肪，因此建議減少精緻澱粉和糖分攝取，增加膳食纖維和健康脂肪，選擇低GI（升糖指數）食物，同時亦可加強運動訓練，特別是阻力訓練，能顯著改善胰島素敏感性。最後亦可利用二甲雙胍（Metformin）等藥物有助於改善胰島素敏感性。

《大餓》劇照

肥胖類型｜5.內臟脂肪過度堆積

即使體重正常，有些人可能因為基因傾向將脂肪儲存在腹腔內臟周圍，形成所謂的「內臟脂肪型肥胖」，這與多種代謝疾病風險更高有關。

減肥方法：進行有氧運動

這類人即使看起來不胖，內臟周圍卻堆積了大量脂肪，增加代謝疾病風險，因此建議多進行有氧運動，例如快走、慢跑、游泳，是減少內臟脂肪最有效的方式之一。另外最好也在飲食上調整，減少酒精、含糖飲料和反式脂肪的攝取。最後要確保有充足睡眠，做好壓力管理， 這些因素都可能影響內臟脂肪的堆積。

《請融化我》劇照

肥胖類型｜6.肝臟脂肪代謝紊亂

肝臟在脂肪代謝中扮演重要角色。基因可能導致肝臟處理脂肪的能力下降，或是更容易將碳水化合物轉化為脂肪儲存於肝臟，進而導致脂肪肝。

減肥方法：嚴控糖分攝取

這類人的肝臟有機會處理脂肪的能力下降，因此需要嚴格控制糖分和果糖攝取，減少飽和脂肪和膽固醇，同時保持規律運動，有助於改善肝臟的脂肪代謝。最後可考慮使用藥物或保健品，例如使用如維他命E、某些益生菌或未來針對非酒精性脂肪肝的專門藥物。

《最初的晚餐》劇照

肥胖類型｜7.腸道菌群失衡

越來越多的研究表明，腸道微生物群的組成與肥胖密切相關。基因可能影響腸道菌群的生態，進而影響能量吸收和代謝。

減肥方法：多食益生菌食物

除了多攝取富含益生元（膳食纖維）和益生菌（如：優格、發酵食物）的食物，培養健康的腸道菌群，亦可以在醫師或營養師建議下，補充特定的益生菌株。而針對極端案例，在醫學中研究的糞便移植可能能在未來成為一種治療選項。

肥胖類型｜8.壓力荷爾蒙（皮質醇）調控異常

長期壓力可能導致皮質醇分泌增加，這會影響脂肪分佈，尤其是促使腹部脂肪堆積，且可能影響食慾。

減肥方法：學習放鬆

針對這種肥胖類型，可以練習冥想、瑜珈、深呼吸，培養放鬆技巧，同時建議有充足睡眠，因睡眠不足會增加皮質醇分泌，日常中最好有適量運動，有助於釋放壓力。

《大餓》劇照

肥胖類型｜9.發炎反應與脂肪組織

肥胖本身被視為一種慢性發炎狀態。某些基因可能與身體的慢性發炎反應有關，進而影響脂肪組織的健康和功能。

減肥方法：攝取富含Omega-3脂肪酸

因此醫師建議可以多攝取富含Omega-3脂肪酸，例如：深海魚、抗氧化劑（蔬果）的食物，減少加工食品和紅肉。同時有規律運動，因運動能降低體內發炎指標。而藥物調節的話，醫學界有藥物正在研究，未來可能會有調節慢性發炎反應的藥物。

肥胖類型｜10.棕色脂肪活性不足

棕色脂肪是一種能燃燒熱量產熱的脂肪。如果基因導致棕色脂肪的數量或活性不足，身體消耗熱量的能力可能會降低。

減肥方法：適量地暴露於略冷環境

醫師建議針對此情況，可以適量地暴露於溫和的寒冷環境，因適度的冷刺激被證明能活化棕色脂肪，而部分研究顯示運動可能增加棕色脂肪活性。在藥物研究方面，科學家正在研究能夠活化棕色脂肪的藥物。

肥胖類型｜11.特定營養素吸收與利用效率

雖然較少被直接探討，但基因也可能影響身體對某些營養素的吸收、代謝或利用效率，進而間接影響體重管理。

減肥方法：須做基因檢測

醫師建議透過基因檢測了解個體對特定營養素的需求，進行個人化精準補充。同時建議調整飲食內容，優化特定營養素的攝取來源和組合。

資料來源：抬頭胸腔暨重症專科-黃軒醫師 （獲授權轉載）