害怕做體檢竟是「發現恐懼症」　心理學家教4方法擺脫逃避心理

在社群媒體時代，大多數人都聽過「錯失恐懼症」（FOMO，Fear of Missing Out）——深怕錯過任何一場聚會或話題。然而，一種更為隱蔽且危險的心理現象正在現代職場與生活中蔓延，那就是「發現恐懼症」（FOFO，Fear of Finding Out），人們因為害怕挖掘出潛在的問題，而選擇對真相視而不見。



雖然FOFO並非正式的臨床診斷，但在醫療與心理學界已引發高度關注。根據《時代雜誌》（TIME）與《Elle》等多家外電報導，這種心態導致無數人逃避乳房攝影、抹片檢查、性病篩檢，甚至是查看銀行帳單。

英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）心理學教授史蒂文・泰勒（Steven Taylor）指出，這種「鴕鳥心態」雖然在相關研究上仍屬新興領域，但對於處理健康焦慮的臨床醫生來說，這已經是極為普遍且棘手的現象。

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面對真相有這麼難受？人們開始逃避健康檢查、忽略銀行對帳單

根據2025年針對2000名美國成年就業人口的調查顯示，高達3/5的受訪者承認，他們會主動逃避健康檢查。背後最主要的原因，就是害怕聽到壞消息或是擔心檢查過程中的尷尬感。這種恐懼正在惡化大眾的健康管理意識，讓許多本可預防的疾病錯失了黃金治療期。

另一項涵蓋7000名成年人的調查更揭露一個令人擔憂的趨勢：在過去一年中，僅有51%的人完成例行醫療預約或癌症篩檢。這個數字與2024年相比，大幅下降10%。

專家警告，這種逃避行為不僅限於醫療領域，更延伸到職場與財務管理。許多人因為恐懼，選擇不打開銀行對帳單、忽視需要處理的法律信件，甚至在職場上拖延必要的系統升級或拒絕面對績效反饋，這一切都是為了逃避面對可能的負面結果。

心理學家解析FOFO主因：嘗試在未知中奪回控制感

為什麼人們會選擇逃避？美國心理學會的心理學家林恩・布夫卡（Lynn Bufka）分析，FOFO主要源自於焦慮，人們試圖在「感覺充滿不確定性」的情況下，奪回一點控制感的手段。

對於許多人來說：不檢查，問題就不存在。這種心態在患有廣泛性焦慮症、強迫症或慮病症的族群中尤為常見，但即便是普通上班族，也可能因為單純害怕某項檢查而陷入這種情緒。此外，過往不愉快的就醫經驗，或是患有「醫療恐懼症」（Iatrophobia）——對醫生或醫療的非理性恐懼，也是推動FOFO的主因。有些人擔心檢查結果會帶來羞恥感，或者焦慮於確診後必須進行不想面對的治療。

北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）的心理學教授喬納森・阿布拉莫維茨（Jonathan Abramowitz）補充，等待檢查結果的那幾周「空窗期」，往往比檢查本身更讓人焦慮，這種對未知的恐懼，導致人們的逃避行為。

別再當鴕鳥！專家提出4大策略克服FOFO

要克服FOFO，專家建議首先必須理性分析「接受檢查」與「逃避檢查」的利弊得失。雖然逃避能帶來短暫的心理舒適感，但阿布拉莫維茨強調，從長遠來看，及早發現問題並治療的益處，絕對大於對結果的焦慮。

此外，人類的大腦天生傾向選擇讓自己「短期內感覺良好」的行為，因此必須有意識地反問自己：

「如果我繼續逃避，一年後我會後悔嗎？」

「這個風險值得我拿健康去賭嗎？」



為了解決這種心態，專家提出具體執行策略。首先，可以嘗試將多項必要的醫療檢查安排在同一天進行，以提高效率，並減少焦慮周期。其次，找一位支持你的朋友或家人陪同前往，能有效降低恐懼感。最後，在完成檢查後給予自己一個獎勵，例如去吃一頓喜歡的午餐。如果FOFO的情況嚴重影響生活，尋求專業醫生進行認知行為治療也是必要的手段。

無論是職場上的決策還是個人的身體健康，FOFO這種「不想知道真相」的恐懼，往往比真相本身更具破壞力。正如阿布拉莫維茨所言，「預期的恐懼通常比實際的結果更糟糕。」克服逃避心理，是為了拿回對自己人生的主導權，不再讓焦慮替你做決定。

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