「過度追求正能量」成心靈毒雞湯！研究證實：壓抑情緒反而更憂鬱

「過度正向思考」可能會對心理健康造成傷害！現代社會常見許多正能量的話語，對此，台灣的黃軒醫師指出，雖然積極的心態很重要，但如果過度強調「只有好情緒」、「過度追求正能量」，反而導致更嚴重的心理健康問題。



胸腔暨重症專科黃軒醫師在臉書上發文表示，生活中經常聽到「保持微笑」、「一切都會好起來」等充滿正能量的話語，積極的心態很重要，但如果過度強調只有好情緒，甚至壓抑、否定其他真實的情感，反而可能造成心理健康的隱憂。他指出許多研究證明，過度正向思考，可能會對我們的身心健康造成負面影響。

根據《Journal of Personality and Social Psychology》發表的研究顯示，習慣性壓抑負面情緒，與較高的憂鬱和焦慮風險是有關連性的。另外，《Frontiers in Psychology》期刊的研究也發現，當人們感受到自己的負面情緒不被他人認可時，會影響彼此之間的情感連結和支持。

研究進一步指出，允許並接納各種情緒，包括負面情緒，實際上可能更有助於個體應對壓力，促進長期的心理健康。黃軒醫師強調，這些研究都指向一個共同結論：「真實的情感體驗，無論是喜悅或悲傷，都是身心健康的重要組成部分，一味追求虛假的『正能量』，反而可能適得其反。」

過度正能量中毒（Toxic Positivity)，提醒我們：

・過度的樂觀正向，可能對心理健康，也會造成傷害。

・真正的情緒健康，得接受所有情緒，而非壓抑或否定其他情緒的存在

黃軒醫師也建議，面對情緒應採取更健康的態度，包括學會與自己的感受各種情緒共處、真實表達感受，以及在需要時尋求專業協助。他強調，「做一個真實的人，遠比做一個看起來很正能量的人更重要。」

