約會時間、地點含糊就好？別嫌Z世代處事求其　他們只是體貼彼此

編按：有些人對Z世代及α世代的處事方法有意見職場，但我們這群「成人」對他們的了解又有多深呢？以下節錄自《α世代，這群小朋友決定我們的未來》一書的內容，便點出了這兩代年輕人的成長背景及價值觀的特徵，讓你從中有多一點了解，少一分不滿。



約會時間、地點，含糊約定就好

在與企業方談論Z世代或α世代的特徵時，常會有人問到：「這些行為特徵究竟是這個世代特有的，還是反映了整個時代的趨勢？」

面對這個問題，我通常會先解釋：「各個時代生活環境的相似之處，會影響在同一時期成長的世代，使他們的價值觀與行為具有一致的特徵。」並以此為前提，進一步說明：「正因如此，更有必要理解該世代是在什麼樣的生活環境中，建立他們的人格與價值觀。」

所謂的人格，指心理層面的特質。人格通常會在3～10歲的童年時期奠定基礎。在進入10～18歲的青春期後，受到周遭環境與人際關係影響，逐漸確立價值觀（對人、事、物的看法）。到了18歲以後的青年期，該世代共通的行為特徵會更加明顯。

我們在研究X、Y、Z以及α世代時，也遵循這樣的觀點，觀察他們在童年期、青春期和青年期這三個階段，如何逐步形成只屬於該世代的共同特徵。只要能夠理解世代的成長歷程，並結合該時代的流行文化、社會氛圍與生活環境，就能更全面的掌握其行為特徵。

目前，α世代大都仍處於建立人格基礎的童年時期。但接下來，他們將逐漸邁入青春期，開始形塑自己的價值觀。

未來，我們也將持續觀察α世代在脫離父母、邁向自立的過程中，價值觀與行為模式是否會出現新的變化，深入了解這個世代的成長過程。

另一個較常見的問題是：「現在的大學生，在進入職場並實現經濟獨立之後，他們的價值觀和行為是否會有所改變？」也就是「世代的行為特徵，是否會隨著年齡增長而產生變化？」

以我觀察研究室歷屆畢業生的經驗來看，他們在進入社會之後，價值觀和行為特徵不會產生劇烈的變化。當然，隨著可支配所得增加，跟學生時期相比，消費習慣自然會有所改變。例如：不再像學生時代那樣愛吃吃到飽，反而更傾向品嘗少量但美味的食物。但是，我認為像是「不想浪費錢」的節儉態度是不會變的。

以泡沫世代來說，即使年過50，依然會特別喜歡名牌商品，甚至偶爾出現衝動購物等行為。這代表一個人在十幾歲至二十幾歲之間，塑造出的基本人格、價值觀和行為特徵，通常會伴隨他們一生，不會因為年齡而有太大的變化，反而會因為結婚、生育或職場環境的變化而有所調整。當生活圈受到影響，自然就會產生變化。

我就是個最好的例子。10年前，我從外商顧問公司的經營者轉換跑道而投入教職，生活環境產生了巨大的變化。過去，我的工作從未與大學生有太多接觸，但轉職之後，經過每天的相處，也逐漸改變我對他們的看法和感受。

剛開始，我對許多事情感到非常困惑。例如，大學生經常會在言談間省略一些字句、發表時習慣一手拿著手機、對會面的時間和地點都含糊決定等。但跟他們共同相處幾個月之後，我慢慢理解到那些行為背後的價值觀與環境，也逐漸能夠包容、接受價值觀上的種種差異。

以見面約時間或地點不夠明確為例，是因為他們覺得只要大概決定，當天再用手機聯絡就好。這也反映出他們不想給對方壓力、體貼彼此的想法。了解這一點後，我甚至開始認同：「或許這樣的思考方式，更符合接下來的時代趨勢。」更進一步心生「這些孩子未來將創造出嶄新的社會標準，確實該支持他們」的想法。

我相信，無論在哪個時代，年輕一代的價值觀通常會比上一個世代更符合當下的社會需求，並推動社會進步與變遷。尤其是Z世代和α世代，基本上大都以社會公益（Social Good）為判斷標準，使得上個世代很難對他們的行為提出反對意見。

試著包容年輕一代的想法，並適時調整自身的價值觀，社會才能往健全且持續成長的方向發展。隨著年齡與性別的差異逐漸淡化，年輕世代的價值觀，將對未來社會發揮更強烈的影響力。

《α世代，這群小朋友決定我們的未來》（大是文化授權使用）

書名：《α世代，這群小朋友決定我們的未來》

作者：小々馬 敦為，日本產業能率大學教授、世代研究專家，長年透過產學合作，研究X（1965年～1980年）、Y（1981年～1996年）、Z（1997年～2009年）與α世代（2010年～2024年）的價值觀及消費行為。

譯者：林佑純，淡江大學應用日語系畢業，現為專職譯者。翻譯作品類型有奇幻、文藝、心理、財經、休閒等，期許自己成為廣度、深度皆具的日文譯者。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】