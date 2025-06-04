醒目、聰明、有智慧是「3種不同的叻」！位置錯配只令你懷才不遇

我們一般所講的「叻人」，其實是一個很闊的概念。而半宅職薯認為，「叻人」可以細分為醒目、聰明、有智慧三大類別。

今天就和大家討論三者的分別，以及所適合的工作。



醒目、聰明、有智慧，是3種不同的「叻」！



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醒目

醒目是一種待人接物的技能，通常體現於反應快，思想靈活，能言善辯，懂得鑑貌辨色。

這類人的特色是很懂「做人」的藝術，懂得揣摩人心，在適當的時候說適當的說話。

他們智商未必很高，但卻很懂得發揮自己。他們特別適合負責須要處理「人」的工作，例如小團隊領導、銷售主管、客戶服務、大老細的跟班。

聰明

這裏說的聰明，是指智商比大多數人高。這些人的大腦就有如一粒高階中央處理器，能夠高速處理複雜的問題而不死機。

這類人的特色是心思細密，喜歡有邏輯及複雜的事情，對知識及研究充滿興趣，從探索知識之中得到滿足感。

他們未必是識做人的「醒目仔」，也比較少油腔滑調，卻更多是實事求是的人。他們特別適合處理知識型工作，例如工程師、研究員、學者、數理相關的專業人士。

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有智慧

智慧很大程度上與思考方法、經驗和價值觀有關。某程度上是一種直覺，帶有一定的主觀性，但思想角度往往令人佩服。

智慧很多時可以隨着經驗增加而累積出來。和醒目不同的是，有智慧的人較多表現沉實的一面，說話一針見血，能夠從混沌中看出規律。

他們不單勝任帶人工作，更能知人善任。他們有大局觀，能夠看出未來的風口，運籌帷幄。所以特別適合當高級管理層、生意人、高層人員的職涯教練。

三種能力必須配合相關工作

醒目、聰明、有智慧，三者沒有高低之分，卻是三個方向的能力。

一個單是醒目的人，未必能夠領導上千人的大公司走對方向；一個單是聰明的人，未必能夠處理充滿人性陰暗面的職場矛盾；一個單是有智慧的人，要是得不到賞識要由低做起，可能反而出現「龍游淺水遭蝦戲，虎落平陽被犬欺」的狀況。

當然，也有人是同時擁有三種能力的，這些人通常能夠一飛沖天，例如由一無所有，白手興家的成功生意人，但說到底他們是極小數的人中龍鳳。

結語

了解自己，有時比了解別人更加困難。我們很多時會當局者迷，不清楚自己的強項，不知如何尋找機會或表現自己，最後感到懷才不遇。

無論你是醒目、聰明、還是有智慧，要在職場發揮，你必須有一種技能：推銷自己的技能。

我認為，世上其實沒有懷才不遇的人，有的，只是不懂得推銷自己的人。

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