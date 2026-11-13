零食愈吃愈上癮？連食5天或致大腦變鈍　醫生：突然口痕藏4大危機

炸雞、泡麵（即食麵）、洋芋片（薯片）、汽水……這些令人難以抗拒的「垃圾食物」，不只是增加體重的元兇，更可能在極短時間內影響大腦運作，讓記憶力受損、大腦反應變慢，甚至出現類似藥物成癮的戒斷反應。



據國外研究指出，健康男性連續5天額外攝取高糖、高脂零食，不僅肝臟脂肪明顯增加，大腦中負責情緒與獎勵的區域也受到影響。結果顯示，吃東西的快樂感下降，但對垃圾食物的渴望卻更強烈。

更糟的是，即使恢復正常飲食1週，大腦與記憶、認知有關的區域，對胰島素的敏感度仍未完全恢復。換句話說，垃圾食物的影響遠比想像中來得快且深遠，短短幾天就可能改變大腦運作模式，長期下來會逐漸偏好高熱量食物，同時減少對低脂食物的選擇，陷入惡性循環。

令人難以抗拒的零食。（小紅書@tingting286925）

為什麼停不下來？垃圾食品的「極樂點」設計

台灣新竹「初日診所」院長魏士航醫師解釋，許多加工食品令人上癮，與食品工業設計的「極樂點（Bliss Point）」有關。糖、鹽與油脂的比例經過精密調配，讓食物入口時達到令人最愉悅狀態，刺激大腦釋放多巴胺，產生短暫快感，促使人一口接一口。

研究也發現，當受試者減少吃垃圾食品的過程中，可能產生類似藥物成癮的現象；尤其是在停止攝取後的第2到第5天，會明顯出現悲傷、煩躁、疲倦與強烈渴望等「戒斷症狀」，與藥物戒斷過程極為相似。

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為什麼越吃越空虛？「大腦獎勵陷阱」惹的禍

不僅如此，大腦還會對垃圾食物產生「預期獎賞強烈、實際獎賞減弱」的矛盾效應。特別是對體重過重的人來說，看到高熱量食物時，大腦獎賞區域會強烈活化，讓人更難抗拒；但實際吃下去時，多巴胺反應卻較弱，快感比預期低，於是更容易不停進食，追逐那份缺失的滿足感。

魏士航也說，許多人都會發現，一旦自己壓力大或疲累時，會特別想吃高熱量的食物，而且吃一口就停不下來、越吃越想吃，其實也是大腦搞的鬼！他解釋，長期的壓力會導致HPA軸（下視丘-腦垂體-腎上腺軸）活化，大量分泌皮質醇。這種生理反應會讓身體傾向攝取高熱量密度的食物，以儲備更多能量。

這也是為什麼壓力大的日子，許多人會特別渴望高油、高糖、高鹽的垃圾食品，因為它們能在短時間內提供最多的能量。但是長期攝取這類食物不僅可能導致胰島素阻抗、影響血糖穩定，研究更顯示，多吃垃圾食物不會讓你更快樂，反而增加22%罹患憂鬱症（抑鬱症）的風險。

「嘴饞」其實是身體的求救訊號

魏士航提醒，許多人突如其來對某些特定食物「嘴饞」，未必與心理因素或自制力差有關，也有可能是身體的求救訊號！他歸納出4種對特定飲食渴望所隱藏的健康問題：

1. 壓力過大

皮質醇分泌旺盛，讓身體渴望高熱量鹹食，如雞排、鹹酥雞、洋芋片、泡麵等，對甜食的渴望也上升。

2. 缺鉻

鉻是調節胰島素的重要微量元素，缺乏時會導致血糖波動，可能會影響食慾，特別是讓人想吃甜食。建議補充糙米、燕麥、地瓜（番薯）、馬鈴薯（薯仔）等優質碳水化合物，以及火雞胸肉、牛肉、雞肉等優質蛋白質，維持血糖穩定。

3. 缺鎂、維他命B群

鎂與維他命B群參與神經傳導與能量代謝，缺乏時可能有明顯疲勞感，特別渴望朱古力或含咖啡因食物。建議補充菠菜、燕麥等食物，以及富含維他命B群的瘦肉、雞蛋黃與堅果，必要時適量攝取鎂液或鎂錠等保健品。

4. 缺鐵

缺鐵可能出現愛嚼冰塊的習慣。研究顯示，缺鐵性貧血者吃冰塊可能活化交感神經，提升腦部血流量，短暫改善貧血症狀。建議加上適量內臟食物與紅肉，吃深綠色蔬菜時搭配新鮮水果，來補充維他命Ｃ幫助鐵吸收，以改善貧血狀況。

別靠意志力硬撐，3方法守住健康

魏士航強調，垃圾食物影響的不只是體重，還包括大腦、自制力與情緒控制。想擺脫大腦的陷阱，可以從以下幾點著手：

1、採購前先列清單：避免臨時起意買太多高熱量食品，更不要讓這些食物囤進零食櫃，否則等於把誘惑放在眼前。如果無法戒斷想吃東西的慾望，可以無糖茶、無調味堅果、海苔等取代洋芋片或汽水。

2、有意識地調整份量：如果知道自己會吃零食，就要記得相對減少正餐份量，並遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，幫助穩定血糖和控制食量，也能減少對高熱量食物的渴望。

3、規律作息與運動：有助於減少壓力荷爾蒙、穩定食慾。

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