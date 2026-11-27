什麼都感覺變貴的年代，難免得推掉某些邀約，而很多時候，問題甚至與錢無關。



美國財務治療師潔絲敏．強森（Jasmine Johnson）在《CNBC》撰文分享觀察。對許多客戶來說，算清楚付不付得起只是第一步，更難應付的是拒絕時湧上的情緒。

62% Z世代乾脆不排週末計劃，比起錯過更怕事後後悔

錢包吃緊，讓不少人開始減少社交。哈里斯民調（The Harris Poll）今年5月底至6月初調查4,100名美國成人，其中包含603名Z世代，發表《Z世代週末報告》（暫譯，原文為The Gen Z Weekend Report）。報告指出，68%的Z世代認為出門玩樂不值得讓荷包失血，62%的人為了避開玩樂後的財務懊悔，乾脆連週末計劃都不排。

只是，決定不去之後，開口拒絕也不容易。強森發現，客戶擔心讓所愛的人失望，或被認為不夠支持對方，因此忍不住過度解釋自己的財務狀況、懷疑原本負責任的決定，甚至花掉手上沒有的錢。在這股壓力下，有人最後還是點頭答應，即使付出的金錢、情緒或心力，早已超出自己能承受的範圍。

即使心裡還有罪惡感或尷尬，強森認為，也不必讓情緒左右決定。他整理出5句話，幫人得體地把決定說出口，同時保住朋友和存款。

怎麼得體拒絕朋友邀約？（01製圖）

從簡單說不到被追問，5句話應對不同情境👇👇👇

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1. 不想多作解釋

謝謝你的邀請！可惜這次沒辦法參加。

不是每一次拒絕都需要理由。尤其不想透露個人或財務細節時，一句簡單的回覆就夠了。你不必證明理由站得住腳，也不必說服對方認同。

如果開始動搖，強森建議回想當初為什麼拒絕，再想想答應的代價。答應可能代表動用存款，或花得比自己想的多。也可能只因為感到壓力，就讓自己陷入應付不來的處境。

如果錯過的是真心想參加的重要場合呢？

2. 錯過重要的人生時刻

真替你開心！我很想親自到場支持你，但因為個人因素，這次只能缺席。我會寄點特別的東西給你。

出席往往被視為支持的表現，錯過這類場合格外令人難受。替親近的人婉拒重要慶祝活動，多半也不是輕易作出的決定。

一張卡片、一份禮物、一通電話或其他貼心舉動，都能傳達關愛與支持，也顧及自己的處境。

若是付得起，只是不想這樣花呢？

3. 付得起，但不想這樣花

聽起來好好玩！不過整體花費超出我現在想負擔的範圍，這次沒辦法去。你們去的時候，讓我請你喝一杯吧。

戶頭裡有錢，不代表就想把錢花在這裡。強森指出，那筆錢可能另有用途，總額也可能超出自己願意承擔的程度。

改用小一點的心意參與，例如跟對方要銀行帳號，請一輪酒；或寄一份應景的小禮物、一段祝福訊息。既能參與慶祝，也不會打亂自己在財務上的優先順序。

卡住的不是錢，而是時間和心力，又該怎麼說？

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4. 時間和心力不夠用

我現在實在分不出心力，但很謝謝你邀我。我們下個月排個時間聚聚好嗎？

負擔不起的不只是錢。時間不夠，或心理、情緒、體力沒有餘裕再多扛一件事，一樣可以說不。正視自己的需求，並允許自己優先照顧需求，也很重要。

提出另一個日期，更能讓對方明白你拒絕的是活動，不是這段關係。記得把日期真的排進行事曆，讓見面確實發生。用適合自己的方式，一樣能表達關心、保持聯繫。

要是對方不肯放棄，繼續勸說呢？

5. 對方一再勸說

謝謝你希望我在場，但我已經作了目前對自己最好的決定。這次我就不去了，很謝謝你的體諒。

有時候說一次不還不夠。對方若一再勸說，不必再提供細節，因為對方可能拿這些細節來討價還價。

強森建議，語氣保持冷靜、堅定，不防衛也不過度道歉。只要有禮貌地重申，決定已經作好了。

拒絕之後，關係會因此改變嗎？

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說不之後，對自己也寬容一點

拒絕之後，尤其是錯過重要場合時，強森建議留意自己怎麼跟自己說話。與其批評或懷疑自己，不如改用自我疼惜，提醒自己是依照當下的需求、優先順序與能力作出決定。換作別人處在同樣處境，你也會給對方同樣的寬容。

強森認為，在乎彼此和尊重自己的界線，兩者可以並存。等到角色互換、換你被婉拒時，也別忘了把同樣的體諒留給對方。

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