《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第91至第95集。



網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房、中國最美死刑犯都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第91至第95集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。

辦公室異味的來源令人意想不到。

91《樓頂餐廳的密室》

+ 12

92《尋覓》

+ 5

93《失蹤的同事》

+ 5

👉【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴

94《天真的小洛》

+ 2

95《人類生育計畫》

+ 1

🥶🥶🥶「細思極恐」系列： 🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

第六十一至六十五集

第六十六至七十集

第七十一至七十五集

第七十六至八十集

第八十一至八十五集

第八十六至九十集

🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

同場加映：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情

如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。

立即click入內文齊齊做偵探：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈