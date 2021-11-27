《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第91至第95集。
網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房、中國最美死刑犯都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第91至第95集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。
91《樓頂餐廳的密室》
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92《尋覓》
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93《失蹤的同事》
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94《天真的小洛》
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95《人類生育計畫》
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🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶
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同場加映：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情
如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。
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