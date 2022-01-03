睡眠是人體進行修復的重要時間，睡眠不足不只會變胖、易老，還會影響精神，但一天要睡幾個小時才夠呢？一定要睡滿8小時嗎？美國國家睡眠基金會（National Sleep foundation，NSF）曾針對睡眠時間發表一篇睡眠黃金期的研究報告，根據不同年齡層提供不同的睡眠建議。



美國國家睡眠基金會的這份研究發現，睡太多或太少都不好，並分別對9組不同年齡層提出「每日建議睡眠時數」和「不建議睡眠時數」：

初生嬰兒：14～17小時

剛出生3個月內的嬰兒需要相當大量的睡眠，研究認為，睡覺時間落在白天或夜晚都沒關係，睡得多也沒問題，但建議不超過19小時。

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嬰兒：12～15小時

4個月至1歲的嬰兒開始步入學習發展階段，因此他們的睡眠時間會比之前還要短，不過研究仍建議不要低於10小時。

幼兒：11～14小時

1至2歲的幼兒白天會開始需要較多活動時間，並開始學習走路，睡眠時間會縮短一些，這時期的睡眠時間以不少於9小時為佳，但也建議不要睡超過16小時。

3～5歲兒童：10～13小時

3至5歲的兒童心智發展較幼兒成熟許多，這時期的睡眠時間建議超過8小時。

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6～13歲兒童：9～11小時

研究建議，6至13歲仍需要足夠睡眠，一天睡9～11小時為佳，但不建議睡超過12小時。

14～17歲青少年：8～10小時

14至17歲青少年會花費相當多時間在課業和人際關係上，而此時隨著生理發育逐漸成熟，睡眠時間可以稍微縮短到8至10小時，研究也建議最好不要少於7小時。

18～25歲、26～64歲：7～9小時

成年後一直到64歲的階段，建議睡眠時間都是7至9小時，此時也是多數人拚事業、為家庭付出的時期，因此研究也建議，只要睡眠時間不少於6小時、不超過11小時，基本上都沒有問題，不一定要睡滿8小時。

65歲以上老年人：7～8小時

進入老年階段後，有更多屬於自己的閒暇時間，但也別全花在睡覺上，研究報告建議一天睡7至8小時就足夠，不要超過9小時。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一天不一定要睡滿8小時！美國睡眠基金會曝各年齡「黃金睡眠小時」，成年人最好別低於這時間】

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