【畫手歌者】細思極恐漫畫96至100集　改編內地中學宿舍6死投毒案

《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第96至第100集。



網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房、中國最美死刑犯都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第96至第100集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。

大家猜猜這裡有多少人可以活下來？

96 《砍左手狂魔》

+ 5

97 《恐怖宿舍七仙女》

+ 3

👉偽娘KOL呃仔仔約炮 大叔床前始知中伏 萬人直播睇毒打洩憤經過

98 《貧窮綠茶回憶錄》

+ 5

99 《海鮮市場》

👉純情女閃嫁暖男筍盤醫生 婚後10個月一個細節驚揭丈夫是個Girl！

100 《遺書》

🥶🥶🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

第六十一至六十五集

第六十六至七十集

第七十一至七十五集

第七十六至八十集

第八十一至八十五集

第八十六至九十集

第九十一至九十五集

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同場加映：唐山打人案30年前發生過 19歲少女孤立無援絕望報復下場令人心酸

唐山早前發生男子在燒烤店騷擾女客人不成，竟然暴力毆打對方，令女生嚴重受傷，有指打人者是唐山當地黑社會，有不少犯罪前科周身案底，更曾涉及非法拘禁，卻總能逍遙法外。有網民指出，地方政府不時跟「地頭蟲」勾結，甚至一些地方強豪有如土皇帝，為所欲為，更令人想起30年前，一名地方少女，因為受到當地礦場老闆欺侮及凌辱，最後孤立無援，走上自我毀滅的復仇之路，令人非常心酸。👉即睇當年事情始末👈