梅菲定律（Murphy's Law）是一種心理學效應。這個定律源於1949年，由愛德華·梅菲空軍上尉工程師所提出。當時他在做一個火箭減速超重的試驗。他有一位同事的運氣一向來不太好，在實驗過程中他開玩笑的說： 如果一件事情有可能被弄糟，讓那位同事去做就一定會被弄糟。 愛德華·梅菲說這句話時他並無惡意，也沒有更深的含義。他當時只是說出了壞運氣帶給人們的無奈。



最初本意用來開玩笑的一句話，經過傳講，最後演繹成一系列梅菲定律的說法。 梅菲定律的原話是這樣的：

如果有兩種或兩種以上的方式去做某件事情，而其中一種選擇方式將導致災難，則必定有人會做出這種選擇。（If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it. ）。

簡單來說，如果事情有變壞的可能，不管這種可能性有多小，它總會發生。

▼▼▼按圖即睇梅菲定律到底是甚麼！▼▼▼

+ 10

梅菲定律（Murphy's Law）主要內容有四個方面：

一、任何事都沒有表面看起來那麼簡單；

二、所有的事都會比你預計的時間長；

三、會出錯的事總會出錯；

四、如果你擔心某種情況發生，那麼它就更有可能發生。



梅菲定律在現實生活中有非常廣泛的適用範圍 ，它揭示了我們心理上常常體驗到的感受——越害怕發生的事情越會發生。當我們害怕某件事情，它就會對我們產生負面心理暗示，從而影響我們的心態和行為。

例如，你的口袋拿著一筆錢準備去銀行，但是你擔心會被搶劫。結果你真的被劫匪盯上了。這或許是因為你緊張而一直摸著口袋，引起了劫匪的注意。因為害怕發生，所以會非常在意，注意力越集中，就越容易犯錯。

另外一個例子，當你在超級市場排隊準備付款時，覺得有一排隊伍付款的速度比起你的隊伍快許多，於是你去了那個隊伍排隊。但是之後你發現你原本的隊伍的速度就快過了你正在排隊的隊伍。這是因為我們總會過多關注別人如何超過我們，而非自己的前進。

這就是梅菲定律的體現。

延伸閱讀：有妹妹更幸福！心理學家指吵鬧中成長更和諧 只有兄弟又會點？

+ 2

梅菲定律看上去有點調侃的味道，但其背後卻隱藏著某些深刻的道理。很多時候我們直覺上認為有些事情不可能會發生，可是在概率分析上，只要發生事故的可能性存在，不管可能性多麼小，這個事情遲早會發生的。

所以當不好的事情發生時，我們會認為是壞運氣導致的，可這其實是人們低估了倒霉事情出現的機會。

在了解梅菲定律後，我們可以用兩種截然不同的態度去面對它。

一種是消極的態度——既然錯誤是不可避免的，倒霉的事情遲早會發生，那就讓他發生吧！

另一種是積極的態度——錯誤雖然不可避免，倒霉的事情遲早會發生，那麼我們就不能有絲毫放鬆的思想，不要有僥倖心理。 我們在害怕意外發生之前，就應該提前做好適當的準備，使得自己所恐懼的意外延遲到來或者不要到來。

所以，讓我們調整自己的心態，用積極的態度去面對人生可能遇到的挫折，欣賞人生旅途一道一道的風景吧！

延伸閱讀：心理測驗︱2022年將為什麼事煩心？即刻諗吓發惡夢會見到咩就知

+ 6

【本文獲「Goody25」授權轉載。】