捱餓瞓覺肥過食宵夜？ 8種食物令你越食越瘦　朱古力、Nuts瞓住減

香港疫情仍在高位，不少人已在家工作一段時間。WFH 又少了做運動，大家已增磅不少，想的起心肝減肥，阻住自己瘋狂食，甚時捱住餓瞓覺。心裏想著無限誘人的宵夜，然而一想到一夜致肥的後果，只好捱著肚餓，倒頭就睡，在徹夜胃部的鳴叫中徐徐睡去。更令人遺憾的是捱過了多少晚飢餓的夜，你的減肥路程還是毫無進展，這時事實告訴你原來捱餓瞓教比食宵夜更容易致肥！



《她的私生活》劇照

說到減肥大忌相信有不少人投「食宵夜」一票，就算經歷了一日艱辛的工作捱著肚餓睡覺，也不肯吃一口食物。然而，原來比起吃宵夜，捱餓才是更可怕的事，全因睡前捱餓會導致血糖低，妨礙睡眠，使人隔天起來也毫無精神。

除此之外，空腹睡覺會令代謝率降低，結果身體為了想辦法囤積熱量，便會把隔天吃進去的東西百分百吸收，造成脂肪堆積，適得其反。其實宵夜會胖只是謬誤，一直令人致肥的並不是宵夜，而是你的宵夜吃了什麼食物！

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如果你的宵夜總是那些高脂高卡路里的食物，如炸雞、薯片、漢堡包等，不用想也知道日積月累下你會增肥多少。相反，如果挑對了宵夜不單止不會發胖，還有助你瞓住減肥！日本節目《恐怖醫學》中便有醫師介紹含有水溶性膳食纖維的食物，例如：燕麥、蔬果等，不但有營養，可改善內臟脂肪。而台灣營養師林旻樺更指有一些食物例如：蛋白質豐富的雞蛋等，更可以利用其產熱效應，加速燃燒脂肪及促進腸胃蠕動，助你一夜好眠！

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除了挑對宵夜外，最重要要計算好自己一天所需要攝取的卡路里有沒有接近上限，而且進食宵夜的時間最好在睡前2小時吃完，不是吃飽就睡，否則吃多少低卡食物也會變成肥胖的誘因，甚至造成腸胃不適！就讓我們一起吃著宵夜輕鬆減肥吧！

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減肥失敗有很多種原因，除了進食過多或運動量不足之外，其實一些細微的生活習慣，也是養成容易肥胖體質的「兇手」。日本電視節目請到一位專門研究肥胖問題的醫生，她曾經幫助3000位患者減磅成功，原來只要看看日常生活中有沒有以下7個習慣，便能知道他／她是否擁有易肥難瘦的體質！

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