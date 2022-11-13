全球最快電動鞋走路加速250%上斜好輕鬆　AI鎖輪上落樓梯亦安全

這款鞋子讓用戶有種健步如飛的感覺。



對於每天奔波於上班與回家路上的小夥伴來說，要是有雙速度超級快的鞋子就好了。

你們希望的鞋子研發出來了，不同於以往的鞋子，這是一款科技滿滿的鞋子。一家位於美國賓州匹茲堡、由華人主導的「機器人與工程」新創團隊 Shift Robotics 推出了一款名為「月球漫步者」（Moonwalkers）的鞋子，並聲稱這是世界上最快的鞋子，它可以讓你以跑步的速度行走。穿上它，步行速度能夠提高 250%，在不到一半的時間內讓你到達目的地。

別小看這款鞋子，它可是結合了人工智能和機器學習的產品👇👇👇

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「月球漫步者」的核心是使用了先進的無刷直流電機（無刷DC摩打），通過精密加工的變速箱將動力分配到八個聚氨酯輪子上，這些輪子對每個腳踝的自然運動做出反應，以在換檔（轉波Shift）和鎖定（停止Lock）模式之間進行轉換。

「月球漫步者」的最高時速為每小時 7 英里（約 11 公里），可以承載最高 100 公斤的重量。一次充電平均行駛 6 英里（約 10 公里），重約 4.2 磅，可以通過 USB-C 數據線和充電器充電。你也不用擔心駕馭不了，就以你平時的方式走路，因為這款智能鞋是自動適應你的。

穿上它，人群中行走的速度明顯快了許多，不平坦的小路也能幫助你加速行走。

你也不用擔心上下樓梯會突然加速，就拿上樓梯來說，只需抬一下腳後跟，鞋子就會進入鎖定模式。

看到這，我們也預料到這款智能鞋不會很便宜，需要預支付 1099 美元到 1299 美元，預計要到明年四月才能發貨。

這款鞋子有何神奇之處？

「月球漫步者」智能鞋的各種技術亮點，一句話概括，藉助直觀的 AI 傳動系統，你能夠以跑步的速度行走。

符合人體工學的鉸鏈系統讓你的腳在腳趾處自然彎曲，充分保持靈活性和平衡。Shift Robotics 表示，他們的 AI 系統使用機器學習算法來適應行走步態，使它們成為人腿的自然延伸。

同時，「月球漫步者」提供了鎖定（停止Lock）和換檔（轉波Shift）兩種模式，只有在你想要時才會移動。這意味着你可以上下樓梯、踏上公共交通，並在行人路處隨時停下等候。穿上它，你的行走速度會提升 250%。

一個先進的無刷DC摩打是「月球漫步者」的核心組件，通過精密加工的變速箱將動力分配到八個聚氨酯輪子上。這個 8 輪專利傳動系統由重疊的輪子組成，模擬更大直徑的輪子來爬過不平坦的地形。

在運行時，「月球漫步者」先是以鎖定模式開始，電子制動器完全鎖定輪子。接着進入換檔模式，此時以跑步的速度行走。

充電也很方便，你可以使用任何 USB-C PD 充電器為「月球漫步者」充電，1.5 小時充滿，續航近 10 公里。

雖然「月球漫步者」看起來像溜冰（Skating），但它是真正的行走。AI 會適應你的步伐，想快就走快點，想慢就走慢點，想停就隨時停下來。一切隨心所欲。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】